Трамп назвал Путина, Си Цзинпина, Ким Чен Ына и Эрдогана - "шахматистами мирового класса"
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и турецкий лидер Тайип Эрдоган являются “шахматистами мирового класса”, а бывший вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах. Такое мнение высказал в понедельник лидер Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин, передает УНН.
“Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си (Цзиньпин), (северокорейский лидер) Ким Чен Ын, (президент) Турции Эрдоган — все они шахматисты мирового класса”, — отметил президент. Он утверждал, что Байден не сможет с ними работать на равных, так как “его лучшие годы (в политике) не были такими уж замечательными”.
“Они только и мечтают о Джо Байдене (в качестве президента США)”, — полагает Трамп. Он добавил, что Тегеран якобы также хочет победы демократа на президентских выборах. “Если мы выиграем и когда мы выиграем, мы немедленно заключим сделку с Ираном”, — считает лидер Белого дома.
По его версии, у Байдена “нет опыта” ведения переговоров с Пекином. “Китай завладеет Соединенными Штатами”, если победу на ноябрьских выборах одержит бывший вице-президент, считает Трамп. “Никто (из президентов США) не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией”, — утверждал он.
Выступление Трампа в Висконсине: