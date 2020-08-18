Трамп назвал Путина, Си Цзинпина, Ким Чен Ына и Эрдогана - "шахматистами мирового класса"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 84297 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102137 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 127055 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107534 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127569 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101311 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102126 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104059 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101962 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101509 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Трамп назвал Путина, Си Цзинпина, Ким Чен Ына и Эрдогана - "шахматистами мирового класса"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, глава КНДР Ким Чен Ын и турецкий лидер Тайип Эрдоган являются “шахматистами мирового класса”, а бывший вице-президент США Джозеф Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на выборах. Такое мнение высказал в понедельник лидер Белого дома Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин, передает УНН.

“Послушайте, я понял одно: Путин, председатель КНР Си (Цзиньпин), (северокорейский лидер) Ким Чен Ын, (президент) Турции Эрдоган — все они шахматисты мирового класса”, — отметил президент. Он утверждал, что Байден не сможет с ними работать на равных, так как “его лучшие годы (в политике) не были такими уж замечательными”.

“Они только и мечтают о Джо Байдене (в качестве президента США)”, — полагает Трамп. Он добавил, что Тегеран якобы также хочет победы демократа на президентских выборах. “Если мы выиграем и когда мы выиграем, мы немедленно заключим сделку с Ираном”, — считает лидер Белого дома.

По его версии, у Байдена “нет опыта” ведения переговоров с Пекином. “Китай завладеет Соединенными Штатами”, если победу на ноябрьских выборах одержит бывший вице-президент, считает Трамп. “Никто (из президентов США) не сделал того, что я сделал с Китаем, с Россией”, — утверждал он.

Выступление Трампа в Висконсине:

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