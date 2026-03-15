Трамп теряет интерес к переговорам о завершении войны в Украине - FT
Киев • УНН
Администрация Трампа сместила фокус на конфликт на Ближнем Востоке, приостановив переговоры. Поставки оружия Украине могут задерживаться в пользу других.
Администрация президента США Дональда Трампа уменьшила внимание к переговорам по завершению войны России против Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на дипломатов Европейского Союза, пишет УНН.
Подробности
По словам источников, эскалация конфликта на Ближнем Востоке отвлекла внимание Вашингтона от мирного процесса. В результате переговоры между Украиной и Россией фактически оказались на паузе.
Европейским союзникам также сообщили, что поставки американского вооружения могут задерживаться. Это связано с тем, что США отдают приоритет поддержке партнеров на Ближнем Востоке.
Дипломаты отмечают, что такая ситуация может быть выгодна для России. На фоне войны в регионе растут мировые цены на нефть, что увеличивает доходы Москвы, а международное давление на Кремль постепенно ослабляется.
