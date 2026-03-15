Трамп втрачає інтерес до переговорів про завершення війни в Україні - FT

Адміністрація президента США Дональда Трампа зменшила увагу до переговорів щодо завершення війни росії проти України. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на дипломатів Європейського Союзу, пише УНН.

Деталі

За словами джерел, ескалація конфлікту на Близькому Сході відвернула увагу Вашингтона від мирного процесу. У результаті переговори між Україною та росією фактично опинилися на паузі.

Європейським союзникам також повідомили, що постачання американського озброєння можуть затримуватися. Це пов’язано з тим, що США надають пріоритет підтримці партнерів на Близькому Сході.

Дипломати зазначають, що така ситуація може бути вигідною для росії. На тлі війни в регіоні зростають світові ціни на нафту, що збільшує доходи москви, а міжнародний тиск на кремль поступово послаблюється.

