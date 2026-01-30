$42.850.08
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
08:27 • 8306 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
06:30 • 16164 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 23066 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 44782 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 35608 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
29 января, 18:35 • 28334 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 46758 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 25732 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 36950 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
публикации
Эксклюзивы
Трамп с женой посетили презентацию фильма "Мелания" стоимостью более 30 млн долларов - NYT

Киев • УНН

 • 30 просмотра

Трамп вместе с женой и членами администрации США посетили презентацию фильма "Мелания". Это мероприятие вызвало бурное обсуждение в американском обществе.

Трамп с женой посетили презентацию фильма "Мелания" стоимостью более 30 млн долларов - NYT

Президент США Дональд Трамп, его жена Мелания и высшие чины администрации посетили премьеру фильма "Мелания" в Центре Кеннеди, состоявшуюся в четверг, 29 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Это гламурно, очень гламурно - объяснил президент США, когда его жена позировала для фотографий на фоне огромных, сияющих незачеркнутых букв, составлявших ее имя.

В то же время, как говорится в публикации, мнения людей относительно этого мероприятия разделились: одни считали гламуром, другие видели как откровенный акт корпоративной коррупции.

К тому же Amazon заплатил 40 миллионов долларов продюсерской компании первой леди за права на фильм, а затем выложил еще 35 миллионов долларов на его продвижение. Маркетинговый бюджет фильма в 10 раз превышает сумму, которую обычно получают другие крупные документальные фильмы.

Когда один из журналистов пытался выяснить у Трампа, почему стоимость фильма очень высока, тот бурно отреагировал.

Я думаю, вам следует обратиться к президенту Обаме, который получил большие деньги и ничего не сделал. Если посмотреть на других, то им также заплатили большие деньги, но Мелания - это человек, который действительно что-то создал, она сделала большое дело

- ответил Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп выдвинул ультиматум Канаде, пообещав ввести 50% пошлину на канадские самолеты и десертифицировать их на американском рынке.

