Трамп с женой посетили презентацию фильма "Мелания" стоимостью более 30 млн долларов - NYT

Президент США Дональд Трамп, его жена Мелания и высшие чины администрации посетили премьеру фильма "Мелания" в Центре Кеннеди, состоявшуюся в четверг, 29 января. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Детали

Это гламурно, очень гламурно - объяснил президент США, когда его жена позировала для фотографий на фоне огромных, сияющих незачеркнутых букв, составлявших ее имя.

В то же время, как говорится в публикации, мнения людей относительно этого мероприятия разделились: одни считали гламуром, другие видели как откровенный акт корпоративной коррупции.

К тому же Amazon заплатил 40 миллионов долларов продюсерской компании первой леди за права на фильм, а затем выложил еще 35 миллионов долларов на его продвижение. Маркетинговый бюджет фильма в 10 раз превышает сумму, которую обычно получают другие крупные документальные фильмы.

Когда один из журналистов пытался выяснить у Трампа, почему стоимость фильма очень высока, тот бурно отреагировал.

Я думаю, вам следует обратиться к президенту Обаме, который получил большие деньги и ничего не сделал. Если посмотреть на других, то им также заплатили большие деньги, но Мелания - это человек, который действительно что-то создал, она сделала большое дело - ответил Трамп.

Напомним

