Трамп з дружиною відвідали презентацію фільму "Меланія" вартістю у понад 30 млн доларів - NYT

Президент США Дональд Трамп, його дружина Меланія та вищі чини адміністрації відвідали прем'єру фільму "Меланія" в Кеннеді-центрі, що відбулась в четвер, 29 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Це гламурно, дуже гламурно - пояснив президент США, коли його дружина позувала для фотографій на тлі величезних, сяючих беззакреслених літер, що складали її ім'я.

Водночас, як йдеться в публікації, думка людей щодо цього заходу розділились: одні вважали гламуром, інші бачили як відвертий акт корпоративної корупції.

До того ж Amazon заплатив 40 мільйонів доларів продюсерській компанії першої леді за права на фільм, а потім виклав ще 35 мільйонів доларів на його просування. Маркетинговий бюджет фільму в 10 разів перевищує суму, яку зазвичай отримують інші великі документальні фільми.

Коли один з журналістів намагався з’ясувати в Трампа, чому вартість фільму є дуже високою, той бурхливо відреагував.

Я думаю, вам слід звернутися до президента Обами, який отримав великі гроші і нічого не зробив. Якщо подивитися на інших, то їм також заплатили великі гроші, але Меланія - це людина, яка дійсно щось створила, вона зробила велику справу - відповів Трамп.

