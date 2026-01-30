Трамп з дружиною відвідали презентацію фільму "Меланія" вартістю у понад 30 млн доларів - NYT

$42.850.08
51.240.01
ukenru
09:11 • 1610 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
08:27 • 8614 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
06:30 • 16423 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 23335 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 45102 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 35853 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
29 січня, 18:35 • 28455 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 47131 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 25759 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 36963 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4м/с
86%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
США відкривають авіасполучення з Венесуелою після переговорів Трампа з Родрігес29 січня, 23:52 • 14985 перегляди
Папа Лев XIV позбавив сану італійського священника через сексуальне насильство30 січня, 00:13 • 16021 перегляди
Новітній атомний авіаносець США "Джон Ф. Кеннеді" вийшов на ходові випробування30 січня, 00:29 • 24173 перегляди
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto05:12 • 17667 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg05:47 • 22263 перегляди
Публікації
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 47144 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 35671 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 38817 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 98584 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 126679 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Руслан Кравченко
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Венесуела
Китай
Реклама
УНН Lite
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 20294 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 21028 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 44083 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 69209 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 65849 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Financial Times
Золото

Трамп з дружиною відвідали презентацію фільму "Меланія" вартістю у понад 30 млн доларів - NYT

Київ • УНН

 • 80 перегляди

Трамп разом з дружиною і членами адміністрації США відвідали презентацію фільму "Меланія". Цей захід викликав бурхливе обговорення в американському суспільстві.

Трамп з дружиною відвідали презентацію фільму "Меланія" вартістю у понад 30 млн доларів - NYT

Президент США Дональд Трамп, його дружина Меланія та вищі чини адміністрації відвідали прем'єру фільму "Меланія" в Кеннеді-центрі, що відбулась в четвер, 29 січня. Про це повідомляє УНН з посиланням на The New York Times.

Деталі

Це гламурно, дуже гламурно - пояснив президент США, коли його дружина позувала для фотографій на тлі величезних, сяючих беззакреслених літер, що складали її ім'я.

Водночас, як йдеться в публікації, думка людей щодо цього заходу розділились: одні вважали гламуром, інші бачили як відвертий акт корпоративної корупції.

До того ж Amazon заплатив 40 мільйонів доларів продюсерській компанії першої леді за права на фільм, а потім виклав ще 35 мільйонів доларів на його просування. Маркетинговий бюджет фільму в 10 разів перевищує суму, яку зазвичай отримують інші великі документальні фільми.

Коли один з журналістів намагався з’ясувати в Трампа, чому вартість фільму є дуже високою, той бурхливо відреагував.

Я думаю, вам слід звернутися до президента Обами, який отримав великі гроші і нічого не зробив. Якщо подивитися на інших, то їм також заплатили великі гроші, але Меланія - це людина, яка дійсно щось створила, вона зробила велику справу

- відповів Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Канаді, пообіцявши запровадити 50% мито на канадські літаки та десертифікувати їх на американському ринку.

Євген Устименко

Новини Світу
Меланія Трамп
Санкції
Фільм
Amazon
The New York Times
Барак Обама
Дональд Трамп
Канада