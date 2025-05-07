Трамп предложил помощь Индии и Пакистану в разрешении разногласий

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы Индия и Пакистан немедленно прекратили нападения друг на друга, и предложил помочь двум странам разрешить свои разногласия на фоне роста напряженности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

"Я хочу, чтобы это прекратилось. И если я могу что-то сделать, чтобы помочь, я буду рядом", – сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.

Также Трамп отметил, что ладит с обеими странами.

"Я очень хорошо знаю обоих и хочу видеть, как они решат этот вопрос. Я хочу видеть, как они остановятся", - заявил он.

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии. Впоследствии в Нью-Дели заявили, что ликвидировали не менее 17 террористов, еще 60 получили ранения

Вскоре вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Премьер-министр страны Шахбаз Шариф отметил, что таким образом Пакистан ответил на атаку Индии.

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ракетный обстрел Пакистана Индией, выразив надежду на скорое завершение конфликта. Он отметил, что обе стороны конфликтуют много десятилетий.

Военная эскалация между Индией и Пакистаном: в ООН выступили с заявлением