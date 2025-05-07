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Трамп запропонував допомогу Індії та Пакистану у вирішенні розбіжностей

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Президент США запропонував допомогу обом країнам у вирішенні розбіжностей на тлі зростання напруженості. Він висловив бажання бачити, як вони зупинять конфлікт.

Трамп запропонував допомогу Індії та Пакистану у вирішенні розбіжностей

Президент США Дональд Трамп заявив, що хоче, щоб Індія та Пакистан негайно припинили напади один на одного, і запропонував допомогти двом країнам вирішити свої розбіжності на тлі зростання напруженості. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Я хочу, щоб це припинилося. І якщо я можу щось зробити, щоб допомогти, я буду поруч", – сказав Трамп журналістам в Овальному кабінеті.

Також Трамп зазначив, що ладнає з обома країнами.

"Я дуже добре знаю обох і хочу бачити, як вони вирішать це питання. Я хочу бачити, як вони зупиняться", - заявив він.

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Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур", завдавши ударів по інфраструктурі "терористів", повідомили в Армії Індії. Згодом у Нью-Делі заявили, що ліквідували щонайменше 17 терористів, ще 60 отримали поранення

Незабаром збройні сили Пакистану заявили, що збили два індійських літака. Прем'єр-міністр країни Шахбаз Шаріф зазначив, що таким чином Пакистан відповів на атаку Індії.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ракетний обстріл Пакистану Індією, висловивши сподівання на швидке завершення конфлікту. Він зазначив, що обидві сторони конфліктують багато десятиліть.

Військова ескалація між Індією та Пакистаном: в ООН виступили з заявою07.05.25, 02:19 • 3382 перегляди

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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