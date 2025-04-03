Трамп поддерживает НАТО, США хотят, чтобы оно было сильнее - Рубио
Киев • УНН
Госсекретарь США заявил, что Трамп за Альянс, у которого есть силы и средства. Рубио подчеркнул, что члены НАТО должны увеличить оборонные расходы до 5%.
Президент США Дональд Трамп не против НАТО, он против Альянса, у которого нет сил и средств, чтобы выполнять свои обязательства. Америка хочет, чтобы НАТО был сильнее и мощнее. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио в Брюсселе, передает УНН.
США - это часть НАТО и мы такие же активные, как были раньше несмотря на всю ту истерию, которая происходит в масс-медиа, мире. Это не так. Президент США Трамп четко заявил, что он поддерживает НАТО…Мы хотим, чтобы НАТО был сильнее, мощнее и жизненным. Единственное, как можно это сделать – это действительно обеспечить лучший уровень средств и сил. Мы хотим сделать все для того, чтобы страны с развитой экономикой поддерживали (НАТО – ред.) и мы понимаем, что должны, что должна быть четкая тенденция. У всех есть своя внутренняя экономика, свои внутренние потребности, но мы должны вместе поддержать друг друга, вместе с нашими партнерами
Рубио отметил, что Альянс должен быть мощным. Он подчеркнул, что страны-члены НАТО должны увеличить до 5% оборонные расходы.
В НАТО фиксируют наибольший со времен холодной войны рост оборонных расходов03.04.25, 12:53 • 10713 просмотров
Должна быть мощная сила как фактор сдерживания, соответственно мы должны выйти на реалистичный путь обязательств со стороны всех стран-членов НАТО - увеличить до 5% оборонные расходы. Я верю, что действительно мы должны вместе со всеми странами-членами НАТО противостоять угрозам
Рубио заверил, что Трамп не против НАТО.
Президент США Трамп еще в первой администрации и во второй подтвердил, что он не против НАТО, он против НАТО, у которого нет сил и средств, которое не может выполнять свои обязательства. Никто не ожидает, что вы сами все сделаете в один год. Но мы должны идти реалистичным путем. Мы действительно вместе должны построить НАТО которое имеет возможности и средства, которое может сдерживать и защищать себя от любых угроз
В Европе работают над планом замены США в НАТО через 5-10 лет – FT22.03.25, 15:35 • 23573 просмотра
Дополнение
NBC News со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает отказ от роли командующего войсками НАТО в Европе.
Президент США Дональд Трамп несколько раз призвал все страны-члены НАТО увеличить оборонные расходы до 5% от своего валового внутреннего продукта.