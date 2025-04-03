Трамп поддерживает НАТО, США хотят, чтобы оно было сильнее - Рубио

Президент США Дональд Трамп не против НАТО, он против Альянса, у которого нет сил и средств, чтобы выполнять свои обязательства. Америка хочет, чтобы НАТО был сильнее и мощнее. Об этом заявил Государственный секретарь США Марко Рубио в Брюсселе, передает УНН.

США - это часть НАТО и мы такие же активные, как были раньше несмотря на всю ту истерию, которая происходит в масс-медиа, мире. Это не так. Президент США Трамп четко заявил, что он поддерживает НАТО…Мы хотим, чтобы НАТО был сильнее, мощнее и жизненным. Единственное, как можно это сделать – это действительно обеспечить лучший уровень средств и сил. Мы хотим сделать все для того, чтобы страны с развитой экономикой поддерживали (НАТО – ред.) и мы понимаем, что должны, что должна быть четкая тенденция. У всех есть своя внутренняя экономика, свои внутренние потребности, но мы должны вместе поддержать друг друга, вместе с нашими партнерами

Рубио отметил, что Альянс должен быть мощным. Он подчеркнул, что страны-члены НАТО должны увеличить до 5% оборонные расходы.

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Должна быть мощная сила как фактор сдерживания, соответственно мы должны выйти на реалистичный путь обязательств со стороны всех стран-членов НАТО - увеличить до 5% оборонные расходы. Я верю, что действительно мы должны вместе со всеми странами-членами НАТО противостоять угрозам

Рубио заверил, что Трамп не против НАТО.

Президент США Трамп еще в первой администрации и во второй подтвердил, что он не против НАТО, он против НАТО, у которого нет сил и средств, которое не может выполнять свои обязательства. Никто не ожидает, что вы сами все сделаете в один год. Но мы должны идти реалистичным путем. Мы действительно вместе должны построить НАТО которое имеет возможности и средства, которое может сдерживать и защищать себя от любых угроз