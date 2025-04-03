Трамп підтримує НАТО, США хочуть, щоб воно було сильнішим - Рубіо

Президент США Дональд Трамп не проти НАТО, він проти Альянсу, яке не має сил та засобів, щоб виконувати свої зобов’язання. Америка хоче, щоб НАТО було сильнішим й потужнішим. Про це заявив Державний секретар США Марко Рубіо у Брюселі, передає УНН.

США - це частина НАТО і ми такі самі активні, як були раніше попри всю ту істерію, яка відбувається в мас-медіа, світі. Це не так. Президент США Трамп чітко заявив, що він підтримує НАТО…Ми хочемо, щоб НАТО було сильнішим, потужнішим й життєвим. Єдине, як можна це зробити – це дійсно забезпечити кращий рівень засобів та сил. Ми хочемо зробити все для того, щоб країни з розвиненою економікою підтримували (НАТО – ред.) і ми розуміємо, що маємо, що має бути чітка тенденція. У всіх є своя внутрішня економіка, свої внутрішні потреби, але ми повинні разом підтримати один одного, разом з нашими партнерами

Рубіо зазначив, що Альянс має бути потужним. Він наголосив, що країни-члени НАТО мають збільшити до 5% оборонні витрати.

У НАТО фіксують найбільше з часів холодної війни зростання оборонних витрат

Має бути потужна сила як чинник стримання, відповідно ми маємо вийти на реалістичний шлях зобов’язань з боку всіх країн-членів НАТО - збільшити до 5% оборонні витрати. Я вірю, що дійсно ми маємо разом з усіма країнами-членами НАТО протистояти загрозам

Рубіо запевнив, що Трамп не проти НАТО.

Президент США Трамп ще в першій адміністрації і в другій підтвердив, що він не проти НАТО, він проти НАТО, яке не має сил та засобів, яке не може виконувати свої зобов’язання. Ніхто не очікує, що ви самі все зробите в один рік. Але ми маємо йти реалістичним шляхом. Ми дійсно разом маємо збудувати НАТО яке має спроможності і засоби, яке може стримувати і захищати себе від будь-яких загроз