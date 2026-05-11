Трамп отверг встречные предложения Ирана по плану завершения войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что не согласен со встречными предложениями Ирана по американскому плану прекращения войны. Об этом сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Ранее премьер-министр Пакистана, выступающий посредником между Вашингтоном и Тегераном, подтвердил получение иранского плана в ответ на американские инициативы.

По данным СМИ, США предложили меморандум из 14 пунктов, который может стать основой для дальнейших переговоров по иранской ядерной программе. Официально Вашингтон содержание документа не обнародовал.

Иран требует гарантий для футболистов, служивших в Революционной гвардии, перед ЧМ-2026

В воскресенье Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что ознакомился с ответом Тегерана.

Она мне не понравилась. Абсолютно неприемлемо! – написал президент США.

Трамп не уточнил, какие именно положения американского плана вызвали возражения Ирана и какой была суть ответа Тегерана.

Рубио и Уиткофф провели в Майами переговоры с премьером Катара по соглашению с Ираном — Axios