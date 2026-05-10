Иран требует гарантий для футболистов, служивших в Революционной гвардии, перед ЧМ-2026
Киев • УНН
Иран требует визовых гарантий для футболистов, служивших в Революционной гвардии, для участия в ЧМ-2026. Турнир будут принимать США, Канада и Мексика.
Федерация футбола Ирана заявила, что страна обязательно будет участвовать в Чемпионате мира по футболу 2026 года, однако требует от организаторов турнира гарантий по выдаче виз и отношению к иранской делегации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на иранские медиа, пишет УНН.
Детали
Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж подчеркнул, что особое внимание Тегеран уделяет членам команды и тренерского штаба, которые проходили службу в Корпусе стражей исламской революции.
США не планируют заменять Иран сборной Италии на ЧМ – Трамп прокомментировал участие команд24.04.26, 07:25 • 3784 просмотра
Всем игрокам и техническому персоналу, особенно тем, кто проходил военную службу в Корпусе стражей исламской революции, должны быть выданы визы без проблем
Чемпионат мира 2026 года будут принимать США, Канада и Мексика. В то же время граждане Ирана остаются под ограничениями на въезд, которые действуют в США после решений администрации Дональда Трампа.
Иран требует уважения к флагу и гимну
По словам Таджа, Иран уже выдвинул ФИФА ряд условий относительно участия в турнире. Речь идет о гарантиях безопасности, выдаче виз и надлежащем отношении к иранским футболистам, официальным лицам, государственному флагу и гимну.
Иран сыграет в США на Чемпионате мира по футболу 2026 года — президент ФИФА30.04.26, 22:54 • 5129 просмотров
Исламская Республика примет участие, не отступая от своих верований, культуры и убеждений
Дискуссия вокруг виз усилилась после того, как канадские власти в прошлом месяце не позволили самому Таджу въехать в страну на конгресс ФИФА из-за его возможных связей с Корпусом стражей исламской революции, который США и Канада признали террористической организацией.
Проблема также может коснуться одного из лидеров сборной Ирана – нападающего и капитана команды Мехди Тареми, который проходил обязательную военную службу в структурах Революционной гвардии.
Иранскую делегацию не впустили в Канаду на Конгресс ФИФА, возник дипломатический скандал30.04.26, 01:10 • 2746 просмотров