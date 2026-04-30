Иранскую делегацию не впустили в Канаду на Конгресс ФИФА, возник дипломатический скандал

Делегацию Ирана не допустили на территорию Канады для участия в Конгрессе ФИФА в Ванкувере, несмотря на наличие действующих виз, что вызвало дипломатический инцидент. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным иранских СМИ, представителей федерации футбола, среди которых президент Мехди Тадж, генеральный секретарь Хедаят Момбейни и его заместитель, вернули из аэропорта Торонто. Иранская сторона заявила о "ненадлежащем поведении" со стороны иммиграционных служб.

Инцидент произошел на фоне подготовки к чемпионату мира по футболу, который будут принимать США, Канада и Мексика, и подчеркнул трудности с передвижением иранских представителей через границы.

Проблемы с визами и вопросы безопасности

По информации источников, иранские чиновники также не смогли принять участие в Конгрессе Азиатской конфедерации футбола в Ванкувере из-за визовых трудностей.

Если в Канаде так, где должно быть легко, то как же будет на Чемпионате мира в США? – заявил один из делегатов на условиях анонимности.

ФИФА, по данным источников, пыталась урегулировать ситуацию, направив своего представителя в Торонто, однако это не дало результата. Организация также контактировала с иранской делегацией и выразила сожаление по поводу инцидента.

На этом фоне в Тегеране выражают обеспокоенность относительно гарантий безопасности для национальной сборной и официальных лиц во время турнира. Власти Ирана рассматривают возможность требовать дополнительных гарантий или даже альтернативных вариантов проведения матчей.

Конгресс ФИФА, объединивший более 200 ассоциаций, должен был сосредоточиться на организационных и финансовых вопросах подготовки к первому в истории чемпионату мира с участием 48 команд.

