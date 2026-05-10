Рубио и Уиткофф провели в Майами переговоры с премьером Катара по соглашению с Ираном — Axios
Киев • УНН
Марко Рубио и Стив Уиткофф встретились с премьером Катара для обсуждения меморандума о прекращении войны. Стороны ожидают окончательного ответа Ирана.
Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф в субботу провели в Майами встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани в рамках переговоров по прекращению войны в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника, пишет УНН.
Детали
По данным издания, США и Иран в настоящее время обсуждают одностраничный меморандум, который должен закрепить прекращение боевых действий и создать основу для дальнейших переговоров. Катар играет ключевую роль в посредничестве между сторонами.
По состоянию на субботу Вашингтон все еще ожидал окончательного ответа Тегерана по американским предложениям.
Хотя официальным посредником между США и Ираном с начала войны выступал Пакистан, Катар также активно работал за кулисами переговорного процесса.
Американские чиновники считают катарскую сторону особенно эффективной в контактах с Ираном, пишет Axios.
В переговоры вовлечены несколько стран
По информации источников, премьер Катара накануне встречался в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого он изменил планы возвращения в Доху и отправился в Майами для переговоров с Рубио и Уиткоффом.
Также сообщается, что во время пребывания в Майами аль-Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии относительно посреднических усилий.
По словам одного из источников Axios, в переговорах по возможному соглашению участвуют Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия.
