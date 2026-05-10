Во Львове мужчина с ножом, увидев сотрудников ТЦК, взял в заложники 13-летнюю девочку
9 мая, 08:40 • 33870 просмотра
Без военной техники, но с корейцами. Парад в москве 9 мая продлился всего 45 минут
Эксклюзив
9 мая, 05:03 • 45916 просмотра
9 мая: как изменилось отношение украинцев ко дню «победы»
Эксклюзив
8 мая, 19:30 • 40542 просмотра
Волшебная таблетка для похудения или исключительно лечебный препарат - диетолог развеял мифы об Оземпике
8 мая, 18:47 • 58232 просмотра
Украина официально разрешила провести в москве парад 9 мая. Зеленский подписал указ
8 мая, 18:20 • 46581 просмотра
Трамп объявил трехдневное перемирие между Украиной и рф, а также анонсировал обмен пленными
8 мая, 13:58 • 37546 просмотра
"Завтрашний день зависит от того, что мы услышим сегодня" - Зеленский после российских обстрелов и штурмов на фронте сделал заявление о 9 мая
Эксклюзив
8 мая, 12:52 • 40984 просмотра
"Отдайте Донбасс - тогда будут переговоры" - политолог объяснил тактику кремля в переговорах
8 мая, 10:31 • 37530 просмотра
Представителей Трампа ожидают в Киеве "на рубеже весны-лета" - Зеленский получил отчет Умерова по встречам в США
8 мая, 09:45 • 38239 просмотра
Война на Ближнем Востоке ускорит инфляцию и замедлит экономику Украины - НБУ
Рубио и Уиткофф провели в Майами переговоры с премьером Катара по соглашению с Ираном — Axios

Марко Рубио и Стив Уиткофф встретились с премьером Катара для обсуждения меморандума о прекращении войны. Стороны ожидают окончательного ответа Ирана.

Государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф в субботу провели в Майами встречу с премьер-министром Катара Мухаммедом бин Абдулрахманом аль-Тани в рамках переговоров по прекращению войны в Иране. Об этом сообщает Axios со ссылкой на два осведомленных источника, пишет УНН.

По данным издания, США и Иран в настоящее время обсуждают одностраничный меморандум, который должен закрепить прекращение боевых действий и создать основу для дальнейших переговоров. Катар играет ключевую роль в посредничестве между сторонами.

По состоянию на субботу Вашингтон все еще ожидал окончательного ответа Тегерана по американским предложениям.

Хотя официальным посредником между США и Ираном с начала войны выступал Пакистан, Катар также активно работал за кулисами переговорного процесса.

Американские чиновники считают катарскую сторону особенно эффективной в контактах с Ираном, пишет Axios.

По информации источников, премьер Катара накануне встречался в Вашингтоне с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. После этого он изменил планы возвращения в Доху и отправился в Майами для переговоров с Рубио и Уиткоффом.

Также сообщается, что во время пребывания в Майами аль-Тани провел телефонный разговор с министром иностранных дел Саудовской Аравии относительно посреднических усилий.

По словам одного из источников Axios, в переговорах по возможному соглашению участвуют Катар, Пакистан, Египет, Турция и Саудовская Аравия.

