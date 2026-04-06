Трамп назвал спасение пилота в Иране "пасхальным чудом" и получил волну критики

$43.8150.46
ukenru
04:08 • 656 просмотра
В Одессе после ночной атаки РФ погибли три человека, среди них ребенок – ОВА
5 апреля, 11:39 • 29966 просмотра
Удар по НПЗ "Лукойл" и порту на Балтийском море - Генштаб ВСУ озвучил детали
5 апреля, 07:54 • 79957 просмотра
Зеленский предупредил о сокращении помощи США из-за войны на Ближнем Востоке - СМИ
5 апреля, 05:22 • 90660 просмотра
Вербное воскресенье - традиции, обычаи и символы праздника
Эксклюзив
4 апреля, 18:00 • 109582 просмотра
Дожди с мокрым снегом и ночные заморозки на почве – в Украину идет похолодание
4 апреля, 15:43 • 94766 просмотра
Виткофф и Кушнер могут впервые приехать в Киев после Пасхи - Буданов
4 апреля, 14:09 • 99196 просмотра
Всемирный день моркови - 4 апреля: чем полезна и сколько ее стоит есть
4 апреля, 08:00 • 51770 просмотра
Украина ударила санкциями по ядру российского ВПК от производителей вооружений до сетей по обходу санкций - Зеленский ввел в действие решения СНБО
4 апреля, 07:30 • 106897 просмотра
Ранний подъем: польза или сигнал о проблемах
4 апреля, 05:27 • 37305 просмотра
Мобилизацию женщин не готовят - Сухопутные войска
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+9°
2м/с
68%
747мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Шахед-136
The New York Times

Трамп назвал спасение пилота в Иране "пасхальным чудом" и получил волну критики

Киев • УНН

 • 2096 просмотра

Президент США связал военную операцию с религией, что вызвало возмущение политиков. Пилота эвакуировали в Кувейт после рискованной миссии в Иране.

Трамп назвал спасение пилота в Иране "пасхальным чудом" и получил волну критики
Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвал спасение американского пилота в Иране "пасхальным чудом" и представил операцию в религиозных формулировках. Такая риторика вызвала критику в США из-за смешения веры, политики и войны, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спасение было настоящим пасхальным чудом

– сказал Трамп в эфире NBC.

После этого ряд чиновников его администрации также начал публично подавать операцию как событие с религиозным символизмом.

Министр финансов США Скотт Бессент написал в X: "Пасхальное чудо считается величайшей победой в истории. И поэтому вполне уместно, что в этот самый святой из христианских дней храбрый американский воин был спасен из-за линии фронта". Министр обороны Пит Хегсет со своей стороны коротко отреагировал словами: "Бог добр".

Что вызвало возмущение

Критику вызвало не только само формулирование о "чуде", но и то, что параллельно Трамп продолжил агрессивные заявления в адрес Ирана. В соцсетях он одновременно угрожал ударами по инфраструктуре страны и требовал открыть Ормузский пролив.

Бывшая союзница Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что такое поведение противоречит христианским ценностям. Она подчеркнула, что христиане у власти должны "стремиться к миру", а не "эскалировать войну".

Американского пилота эвакуировали после сложной поисково-спасательной операции в Иране, которую в США уже назвали одной из самых рискованных за последние годы. По официальным данным, военного удалось вывезти живым, после чего его доставили в Кувейт для медицинской помощи.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Скотт Бессент
Reuters
Дональд Трамп
Кувейт
Соединённые Штаты
Иран