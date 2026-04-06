Трамп назвал спасение пилота в Иране "пасхальным чудом" и получил волну критики

Президент США Дональд Трамп назвал спасение американского пилота в Иране "пасхальным чудом" и представил операцию в религиозных формулировках. Такая риторика вызвала критику в США из-за смешения веры, политики и войны, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Спасение было настоящим пасхальным чудом – сказал Трамп в эфире NBC.

После этого ряд чиновников его администрации также начал публично подавать операцию как событие с религиозным символизмом.

Министр финансов США Скотт Бессент написал в X: "Пасхальное чудо считается величайшей победой в истории. И поэтому вполне уместно, что в этот самый святой из христианских дней храбрый американский воин был спасен из-за линии фронта". Министр обороны Пит Хегсет со своей стороны коротко отреагировал словами: "Бог добр".

Что вызвало возмущение

Критику вызвало не только само формулирование о "чуде", но и то, что параллельно Трамп продолжил агрессивные заявления в адрес Ирана. В соцсетях он одновременно угрожал ударами по инфраструктуре страны и требовал открыть Ормузский пролив.

Бывшая союзница Трампа Марджори Тейлор Грин заявила, что такое поведение противоречит христианским ценностям. Она подчеркнула, что христиане у власти должны "стремиться к миру", а не "эскалировать войну".

Американского пилота эвакуировали после сложной поисково-спасательной операции в Иране, которую в США уже назвали одной из самых рискованных за последние годы. По официальным данным, военного удалось вывезти живым, после чего его доставили в Кувейт для медицинской помощи.

