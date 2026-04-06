Трамп назвав порятунок пілота в Ірані "пасхальним дивом" і отримав хвилю критики

Президент США Дональд Трамп назвав порятунок американського пілота в Ірані "пасхальним дивом" і представив операцію в релігійних формулюваннях. Така риторика викликала критику в США через змішування віри, політики та війни, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Порятунок був справжнім пасхальним дивом – сказав Трамп в ефірі NBC.

Після цього низка чиновників його адміністрації також почала публічно подавати операцію як подію з релігійним символізмом.

Міністр фінансів США Скотт Бессент написав у X: "Великоднє диво вважається найбільшою перемогою в історії. І тому цілком доречно, що в цей найсвятіший з християнських днів хоробрий американський воїн був врятований з-за лінії фронту". Міністр оборони Піт Гегсет зі свого боку коротко відреагував словами: "Бог добрий".

Що викликало обурення

Критику викликало не лише саме формулювання про "диво", а й те, що паралельно Трамп продовжив агресивні заяви на адресу Ірану. У соцмережах він одночасно погрожував ударами по інфраструктурі країни та вимагав відкрити Ормузьку протоку.

Колишня союзниця Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що така поведінка суперечить християнським цінностям. Вона наголосила, що християни при владі мають "прагнути миру", а не "ескалувати війну".

Американського пілота евакуювали після складної пошуково-рятувальної операції в Ірані, яку в США вже назвали однією з найризикованіших за останні роки. За офіційними даними, військового вдалося вивезти живим, після чого його доправили до Кувейту для медичної допомоги.

