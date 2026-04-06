$43.8150.46
ukenru
04:08 • 2902 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+9°
4.5м/с
54%
747мм
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 22193 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 38212 перегляди
Суд у США відхилив більшість звинувачень Блейк Лайвлі проти Джастіна БалдоніPhoto4 квітня, 07:41 • 39825 перегляди
Кайлі Дженнер показала провокаційні образи для обкладинки Puss PussPhoto3 квітня, 09:23 • 51380 перегляди
Суд у США заблокував будівництво бальної зали Трампа1 квітня, 14:47 • 65434 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

Трамп назвав порятунок пілота в Ірані "пасхальним дивом" і отримав хвилю критики

Київ • УНН

 • 2458 перегляди

Президент США пов'язав військову операцію з релігією, що викликало обурення політиків. Пілота евакуювали до Кувейту після ризикованої місії в Ірані.

Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп назвав порятунок американського пілота в Ірані "пасхальним дивом" і представив операцію в релігійних формулюваннях. Така риторика викликала критику в США через змішування віри, політики та війни, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Порятунок був справжнім пасхальним дивом

– сказав Трамп в ефірі NBC.

Після цього низка чиновників його адміністрації також почала публічно подавати операцію як подію з релігійним символізмом.

Трамп дав Ірану термін до вечора вівторка для відкриття Ормузької протоки05.04.26, 20:41 • 12394 перегляди

Міністр фінансів США Скотт Бессент написав у X: "Великоднє диво вважається найбільшою перемогою в історії. І тому цілком доречно, що в цей найсвятіший з християнських днів хоробрий американський воїн був врятований з-за лінії фронту". Міністр оборони Піт Гегсет зі свого боку коротко відреагував словами: "Бог добрий".

Що викликало обурення

Критику викликало не лише саме формулювання про "диво", а й те, що паралельно Трамп продовжив агресивні заяви на адресу Ірану. У соцмережах він одночасно погрожував ударами по інфраструктурі країни та вимагав відкрити Ормузьку протоку.

Колишня союзниця Трампа Марджорі Тейлор Грін заявила, що така поведінка суперечить християнським цінностям. Вона наголосила, що християни при владі мають "прагнути миру", а не "ескалувати війну".

Американського пілота евакуювали після складної пошуково-рятувальної операції в Ірані, яку в США вже назвали однією з найризикованіших за останні роки. За офіційними даними, військового вдалося вивезти живим, після чого його доправили до Кувейту для медичної допомоги.

Трамп заявив, що для порятунку пілота в Ірані США підняли "десятки літаків"05.04.26, 07:53 • 10264 перегляди

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
Соціальна мережа
Скотт Бессент
Reuters
Дональд Трамп
Кувейт
Сполучені Штати Америки
Іран