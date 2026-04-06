Трамп намекнул, что для уничтожения мостов и электростанций в Иране понадобится 4 часа
Киев • УНН
Дональд Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением инфраструктуры в случае отсутствия соглашения. Армия США готова атаковать мосты и энергообъекты уже во вторник.
Американский лидер Дональд Трамп описал последствия, с которыми столкнется Иран, если не достигнет соглашения с США до установленного Трампом срока – 20:00 во вторник, передает УНН со ссылкой на AP.
"У нас есть план, благодаря мощи нашей армии, согласно которому к 24 часам завтрашнего вечера все мосты в Иране будут уничтожены", — заявил Трамп на своей пресс-конференции в понедельник.
Электростанции в Иране, продолжил он, "будут гореть, взрываться и никогда больше не использоваться".
Трамп отказался сообщить, будут ли какие-либо гражданские объекты исключены из зоны ответственности США.
