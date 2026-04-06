Трамп натякнув, що для знищення мостів та електростанцій в Ірані знадобиться 4 години
Київ • УНН
Дональд Трамп пригрозив Ірану повним знищенням інфраструктури у разі відсутності угоди. Армія США готова атакувати мости та енергооб'єкти вже у вівторок.
Американський лідер Дональд Трамп описав наслідки, з якими зіткнеться Іран, якщо не досягне угоди зі США до встановленого Трампом терміну – 20:00 у вівторок, передає УНН із посиланням на AP.
"У нас є план, завдяки потужності нашої армії, згідно з яким до 24-ї години завтрашнього вечора всі мости в Ірані будуть знищені", — заявив Трамп на своїй пресконференції в понеділок.
Електростанції в Ірані, продовжив він, "горітимуть, вибухатимуть і ніколи більше не використовуватимуться".
Трамп відмовився повідомити, чи будуть якісь цивільні об'єкти виключені із зони відповідальності США.
