"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Приказ президента США Дональда Трампа о приостановке военной помощи Украине не повлечет критической ситуации в ближайшей перспективе. Об этом журналисту УНН рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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По словам эксперта, в ближайшей перспективе такое решение президента США никак не повлияет на ситуацию в Украине.

У нас есть довольно неплохой запас, некий "жирок" мы поднакопили, поэтому, как минимум полгода мы сможем воевать на тех запасах, которые у нас есть - прокомментировал Жданов.

"А если учесть, что доля Соединенных Штатов составляет не более 30% от поставок, наше вооружение, плюс европейское вооружение. Поэтому я думаю, что катастрофы не будет".

Впрочем, как отмечает Жданов, это может сделать определенные ограничения для украинских военных в наступательных или в контрнаступательных действиях на отдельных оперативных направлениях или в оперативно-стратегическом плане.

"Трамп приказывает сам себя", - добавил эксперт.

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Жданов также напомнил, что механизм задержки военной помощи со стороны США уже наблюдался ранее, при президенте Джо Байдене. В частности, речь идет о передаче Украине самолетов F-16.

Когда военный бюджет Соединенных Штатов включал 100 млн долларов на подготовку наших пилотов и когда нам их должны были передать, когда первые разговоры пошли. И все задержалось на целый год. А по некоторым позициям мы не получили до сих пор - добавил Жданов.

"Вот сейчас Нидерланды вновь отложили на конец года не по своей прихоти, а потому, что Соединенные Штаты задерживают поставки тех же F-35. Швеция не предоставляет нам SAAB, свои самолеты дальнего релокационного обнаружения",- пояснил эксперт.

По его словам, ситуация не является катастрофической, однако создает дополнительные трудности для Украины в плане ведения боевых действий и уменьшает вероятность быстрого перехода к контрнаступлению.

Какую военную помощь оказывали США Украине

По информации из информационного бюллетеня Госдепартамента США, с февраля 2022 штаты предоставили Украине военную поддержку на сумму 65,9 млрд долларов.

В частности, по информации по состоянию на 20 января, от США Украине передано три батареи зенитно-ракетных комплексов Patriot, 12 систем NASAMS, системы и боеприпасы HAWK, а также более 3000 зенитных ракет Stinger. Для повышения эффективности противовоздушной обороны предоставлена 21 радиолокационная станция воздушного наблюдения, а также оборудование для интеграции западных пусковых установок и ракет в украинские системы.

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Вашингтон также передал более 200 155-мм гаубиц вместе с тремя миллионами соответствующих артиллерийских снарядов, 72 105-мм гаубицы и миллион снарядов, а также более 700 000 минометов. Кроме того, Украина получила более 40 реактивных систем залпового огня HIMARS с соответствующими боеприпасами.

Среди переданного вооружения также более 10 000 противотанковых ракет Javelin, которые стали символом украинского сопротивления в первые недели полномасштабного вторжения, более 120 000 единиц другого противотанкового вооружения, а также 10 000 ракет TOW. Украинские военные также получили более 500 миллионов единиц боеприпасов и гранат.

Пентагон до сих пор отказывался передавать свои боевые самолеты непосредственно Киеву, но администрация Байдена предоставила 20 военных вертолетов Ми-17 советской разработки, а также несколько различных моделей беспилотников. После длительных задержек США передали Украине 31 танк Abrams - самый современный тяжелый танк американского производства, а также 45 танков Т-72Б советской разработки.

В перечень помощи также входят 300 боевых машин Bradley, 1300 бронетранспортеров, более 5000 военных автомобилей Humvee и 300 бронированных медицинских машин. Вашингтон предоставил Украине более 100 патрульных катеров, системы береговой обороны, мины "Claymore", системы спутниковой связи, приборы ночного видения и более 100 000 комплектов бронежилетов.

Напомним

4 марта президент США Дональд Трамп приказал приостановить военную помощь Украине. В частности, как сообщало CNN, со ссылкой на неназванного чиновника Белого дома, Трамп принял соответствующее решение из-за его спора с президентом Украины Владимиром Зеленским в Овальном кабинете в прошлую пятницу.