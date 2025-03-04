В ЦПИ СНБО предупредили о новой волне информационных манипуляций в Украине
Киев • УНН
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО предупреждает о будущей волне манипуляций и информационного давления. Коваленко призывает доверять только официальной информации и напоминает о важности дипломатических процессов.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупредил о новых волнах манипуляций и информационного давления. Он призывает доверять только официальной информации, пишет УНН.
Будет волна манипуляций и информационного давления на общество. Все равно нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шар максимально, чтобы вызвать панику
Также он отметил, что в любом случае, дипломатия ведется. И любые качели являются частью дипломатических комбинаций, не стоит об этом забывать.
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