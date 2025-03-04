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В ЦПИ СНБО предупредили о новой волне информационных манипуляций в Украине

Киев • УНН

 • 26822 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО предупреждает о будущей волне манипуляций и информационного давления. Коваленко призывает доверять только официальной информации и напоминает о важности дипломатических процессов.

В ЦПИ СНБО предупредили о новой волне информационных манипуляций в Украине

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупредил о новых волнах манипуляций и информационного давления. Он призывает доверять только официальной информации, пишет УНН.

Будет волна манипуляций и информационного давления на общество. Все равно нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шар максимально, чтобы вызвать панику

- сообщил Коваленко.

Также он отметил, что в любом случае, дипломатия ведется. И любые качели являются частью дипломатических комбинаций, не стоит об этом забывать.

россия распространяет фейк, что взрыв в Николаеве был якобы местью работникам ТЦК - ЦПД при СНБО15.02.25, 14:17 • 27389 просмотров

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