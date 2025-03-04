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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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В ЦПД РНБО попередили про нову хвилю інформаційних маніпуляцій в Україні

Київ • УНН

 • 26824 перегляди

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО застерігає про майбутню хвилю маніпуляцій та інформаційного тиску. Коваленко закликає довіряти лише офіційній інформації та нагадує про важливість дипломатичних процесів.

В ЦПД РНБО попередили про нову хвилю інформаційних маніпуляцій в Україні

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попередив про нові хвилі маніпуляцій та інформаційного тиску. Він закликає довіряти лише офіційній інформації, пише УНН.

Буде хвиля маніпуляцій та інформаційного тиску на суспільство. Все одно потрібно дочекатися саме офіційної інформації, бо в медіа будуть надувати кульку максимально, аби викликати паніку

- повідомив Коваленко.

Також він зазначив, що в будь-якому випадку, дипломатія ведеться. І будь-які гойдалки є частиною дипломатичних комбінацій, потрібно не забувати про це.

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