В ЦПД РНБО попередили про нову хвилю інформаційних маніпуляцій в Україні
Київ • УНН
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО застерігає про майбутню хвилю маніпуляцій та інформаційного тиску. Коваленко закликає довіряти лише офіційній інформації та нагадує про важливість дипломатичних процесів.
Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко попередив про нові хвилі маніпуляцій та інформаційного тиску. Він закликає довіряти лише офіційній інформації, пише УНН.
Буде хвиля маніпуляцій та інформаційного тиску на суспільство. Все одно потрібно дочекатися саме офіційної інформації, бо в медіа будуть надувати кульку максимально, аби викликати паніку
Також він зазначив, що в будь-якому випадку, дипломатія ведеться. І будь-які гойдалки є частиною дипломатичних комбінацій, потрібно не забувати про це.
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