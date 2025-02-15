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05:23 • 19304 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 123720 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183289 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147652 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139074 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117473 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108080 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 102999 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 142513 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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росія поширює фейк, що вибух у Миколаєві був нібито помстою працівникам ТЦК - ЦПД при РНБО

росія поширює фейк, що вибух у Миколаєві був нібито помстою працівникам ТЦК - ЦПД при РНБО

Київ • УНН

 • 27344 перегляди

Російські Telegram-канали поширюють дезінформацію про вибух у Миколаєві 14 лютого, який забрав життя двох людей. ЦПД спростував фейк про помсту працівникам ТЦК, підтвердивши, що загибла не мала синів призовного віку.

Ворожі Telegram-канали поширюють фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, внаслідок якого загинули двоє людей, нібито був помстою працівникам ТЦК та СП однієї із загиблих за мобілізацію її сина. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.

"Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо 

У Миколаєві 14 лютого стався вибух невідомого предмета біля закладу громадського харчування, загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

СуспільствоВійна
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mykolaivМиколаїв

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