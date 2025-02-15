росія поширює фейк, що вибух у Миколаєві був нібито помстою працівникам ТЦК - ЦПД при РНБО
Київ • УНН
Російські Telegram-канали поширюють дезінформацію про вибух у Миколаєві 14 лютого, який забрав життя двох людей. ЦПД спростував фейк про помсту працівникам ТЦК, підтвердивши, що загибла не мала синів призовного віку.
Ворожі Telegram-канали поширюють фейк про те, що вибух у Миколаєві 14 лютого, внаслідок якого загинули двоє людей, нібито був помстою працівникам ТЦК та СП однієї із загиблих за мобілізацію її сина. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
"Верифікувавши інформацію в Національній поліції України, Центр повідомляє, що загибла не мала синів мобілізаційного віку. Водночас у неї залишилися двоє синів: 2001 та 2011 років народження. Після перевірки особи старшого сина з'ясувалося, що він не є військовослужбовцем", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
У Миколаєві 14 лютого стався вибух невідомого предмета біля закладу громадського харчування, загинуло двоє людей, ще вісім отримали поранення.