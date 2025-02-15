россия распространяет фейк, что взрыв в Николаеве был якобы местью работникам ТЦК - ЦПД при СНБО

Враждебные Telegram-каналы распространяют фейк о том, что взрыв в Николаеве 14 февраля, в результате которого погибли два человека, якобы был местью работникам ТЦК и СП одной из погибших за мобилизацию ее сына. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

"Верифицировав информацию в Национальной полиции Украины, Центр сообщает, что погибшая не имела сыновей мобилизационного возраста. В то же время у нее остались двое сыновей: 2001 и 2011 годов рождения. После проверки личности старшего сына выяснилось, что он не является военнослужащим", - говорится в сообщении.

Напомним

В Николаеве 14 февраля произошел взрыв неизвестного предмета возле заведения общественного питания, погибли два человека, еще восемь получили ранения.