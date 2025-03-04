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"Трамп наказує сам себе": експерт прокоментував рішення Трампа про зупинку військової допомоги Україні

Київ • УНН

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Військовий експерт Олег Жданов заявив, що зупинка військової допомоги США не критична для України в найближчі півроку. Україна має достатній запас озброєння та підтримку від інших партнерів.

"Трамп наказує сам себе": експерт прокоментував рішення Трампа про зупинку військової допомоги Україні

Наказ президента США Дональда Трампа щодо призупинки військової допомоги Україні не спричинить критичної ситуації в найближчій перспективі. Про це журналісту УНН розповів військовий експерт Олег Жданов.

Деталі 

За словами експерта, в найближчій перспективі таке рішення президента США ніяк не вплине на ситуацію в Україні.

"У нас є доволі непоганий запас, такий собі "жирок" ми піднакопили, тому, як мінімум півроку ми зможемо воювати на тих запасах, які у нас є",—прокоментував Жданов.

"А якщо врахувати, що доля Сполучених Штатів складає не більше 30% від постачання, наше озброєння, плюс європейське озброєння. Тож я думаю, що катастрофи не буде".

Втім, як зазначає Жданов, це може зробити певні обмеження для українських військових в наступальних чи в контрнаступальних діях на окремих оперативних напрямках чи в оперативно-стратегічному плані.

"Трамп наказує сам себе",—додав експерт.

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Жданов також нагадав, що механізм затримки військової допомоги з боку США вже спостерігався раніше, за президента Джо Байдена. Зокрема, йдеться про передачу Україні літаків F-16. 

Коли воєнний бюджет Сполучених Штатів включав 100 млн доларів на підготовку наших пілотів і коли нам їх повинні були передати, коли перші розмови пішли. І все затрималося на цілий рік. А по деяких позиціях ми не отримали досі

—додав Жданов.

"От зараз Нідерланди знов відклали на кінець року не по своїй прихоті, а тому, що Сполучені Штати затримують постачання тих же F-35. Швеція не надає нам SAAB, свої літаки дальнього релокаційного виявлення",— пояснив експерт.

За його словами, ситуація не є катастрофічною, проте створює додаткові труднощі для України в плані ведення бойових дій та зменшує ймовірність швидкого переходу до контрнаступу.

Яку військову допомогу надавали США Україні 

За інформацією з інформаційного бюлетеню Держдепартаменту США, з лютого 2022 штати надали Україні військову підтримку на суму 65,9 млрд доларів.

Зокрема, за інформацією станом на 20 січня, від США Україні передано три батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot, 12 систем NASAMS, системи та боєприпаси HAWK, а також понад 3000 зенітних ракет Stinger. Для підвищення ефективності протиповітряної оборони надано 21 радіолокаційну станцію повітряного спостереження, а також обладнання для інтеграції західних пускових установок і ракет в українські системи.

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Вашингтон також передав понад 200 155-мм гаубиць разом із трьома мільйонами відповідних артилерійських снарядів, 72 105-мм гаубиці та мільйон снарядів, а також понад 700 000 мінометів. Крім того, Україна отримала понад 40 реактивних систем залпового вогню HIMARS із відповідними боєприпасами.

Серед переданого озброєння також понад 10 000 протитанкових ракет Javelin, які стали символом українського спротиву в перші тижні повномасштабного вторгнення, понад 120 000 одиниць іншого протитанкового озброєння, а також 10 000 ракет TOW. Українські військові також отримали понад 500 мільйонів одиниць боєприпасів і гранат.

Пентагон досі відмовлявся передавати свої бойові літаки безпосередньо Києву, але адміністрація Байдена надала 20 військових вертольотів Ми-17 радянської розробки, а також кілька різних моделей безпілотників. Після тривалих затримок США передали Україні 31 танк Abrams — найсучасніший важкий танк американського виробництва, а також 45 танків Т-72Б радянської розробки.

До переліку допомоги також входять 300 бойових машин Bradley, 1300 бронетранспортерів, понад 5000 військових автомобілів Humvee та 300 броньованих медичних машин. Вашингтон надав Україні понад 100 патрульних катерів, системи берегової оборони, міни "Claymore", системи супутникового зв’язку, прилади нічного бачення та понад 100 000 комплектів бронежилетів.

Нагадаємо

4 березня президент США Дональд Трамп наказав призупинити військову допомогу Україні. Зокрема, як повідомляло CNN, з посиланням на неназваного посадовця Білого дому, Трамп ухвалив відповідне рішення через його суперечку з президентом України Володимиром Зеленським в Овальному кабінеті минулої п’ятниці.

Аліна Волянська

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