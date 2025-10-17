Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT

$41.640.12
48.520.01
ukenru
Эксклюзив
11:59 • 3878 просмотра
Елена Соседка: Мы учились на практике, а они в TikTok. Почему дети знают о деньгах больше, чем мы в их возрасте?
11:57 • 2322 просмотра
Венгрия должна выполнить ордер МУС на арест Путина - МИД Германии
11:03 • 10312 просмотра
Активный циклон принесет дожди и похолодание в Украину: прогноз погоды до конца недели
Эксклюзив
08:14 • 17775 просмотра
На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом
Эксклюзив
07:15 • 41562 просмотра
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
17 октября, 05:53 • 27723 просмотра
Враг потерял 29 тысяч военных за сентябрь: Сырский о срыве весенне-летней наступательной кампании рф
16 октября, 21:15 • 58485 просмотра
"Нам они нужны также": Трамп сделал заявление относительно передачи Украине ракет Tomahawk
16 октября, 19:40 • 61213 просмотра
Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Дональдом ТрампомVideo
16 октября, 17:21 • 43091 просмотра
Трамп встретится с путиным в Будапеште
Эксклюзив
16 октября, 15:34 • 42897 просмотра
Когда сила профессионалов встречается с мужеством ветеранов: история объединения ФК "Металлист 1925" и АМП ФК "Незламні"Photo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+9°
2.2м/с
65%
755мм
Популярные новости
Ракетная атака на российский Сочи: туристов спускают в подвалы - СМИ17 октября, 03:09 • 16285 просмотра
кремль создает информационное прикрытие для будущих атак на Европу - ISW17 октября, 04:11 • 13783 просмотра
Потери врага: армия РФ недосчиталась 730 солдат и более полутысячи БпЛА за сутки17 октября, 04:45 • 5344 просмотра
Долгое пребывание на позициях и проблемы с выплатами: военный омбудсмен назвала темы самых частых жалоб07:12 • 7386 просмотра
Враг атаковал энергетику в четырех областях - Минэнерго07:42 • 23145 просмотра
публикации
ИИ в современном оружии: почему тема стала актуальной и какие риски несетPhoto
Эксклюзив
07:15 • 41554 просмотра
Еврокомиссия представила дорожную карту для укрепления оборонного потенциала ЕС: что предусматривается16 октября, 12:39 • 70128 просмотра
Орнитолог рассказал, как помочь зимующему в Украине аисту и что делать запрещеноPhoto
Эксклюзив
16 октября, 07:53 • 99412 просмотра
Victoria's Secret 2025: какими были самые яркие моменты легендарного показа модPhoto16 октября, 07:27 • 67180 просмотра
НАБУ системно болеет: коррупция и рейдерство детективов ставят под сомнение целесообразность его существования16 октября, 07:09 • 90717 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
Елена Соседка
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Будапешт
Реклама
УНН Lite
Сэм Фендер получил премию Mercury Prize 2025 за альбом "People Watching"Video10:57 • 4294 просмотра
Актер Ченнинг Татум и его возлюбленная Инка Уильямс поразили страстным поцелуем на премьере фильма: фотоPhoto15 октября, 15:48 • 48950 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 97277 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 73896 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 75129 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Financial Times
Северный поток
Сухой Су-30
Дипломатка

Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT

Киев • УНН

 • 924 просмотра

Во время встречи на Аляске российский диктатор Путин не захотел мира в Украине, вместо этого он начал рассказывать о "единой нации" с украинцами, поэтому Дональд Трамп чуть не покинул встречу и несколько раз повышал голос.

Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT

Саммит Трампа и Путина в Анкоридже в августе стал переломным моментом в отношении США к войне в Украине – вместо ожидаемого урегулирования в формате прекращения огня, Дональд Трамп оказался под давлением требований Москвы о территориальных уступках Украине. «Историческая» тирада Путина о единой нации, древних князьях и казацких фигурах так настроила дискуссию, что Трамп заговорил громче, едва не покинул переговоры – и заставил изменить курс внешней политики Вашингтона. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Детали

Во время августовской встречи на Аляске, там, где два главы государств должны были заключить мирное соглашение, произошла демонстрация силы и исторических нарративов со стороны России. 

По данным аналитиков, во время встречи президент США Дональд Трамп надеялся добиться от РФ, возглавляемой Владимиром Путиным, конкретного обязательства по прекращению боевых действий в Украине. Вместо этого Путин категорически отверг все подобные предложения, озвучив жесткие условия: Украина должна капитулировать и отдать контроль над частями Донбасса.

На что рассчитывает Украина?: член комитета по нацбезопасности о возможности предоставления Tomahawk на фоне встречи Зеленского с Трампом17.10.25, 11:14 • 17777 просмотров

В материале FT говорится о том, что после официальных рукопожатий и улыбок атмосфера изменилась за закрытыми дверями. Путин обратился к историческим событиям и фигурам – от Рюрика и Ярослава Мудрого до Богдана Хмельницкого – чтобы подчеркнуть свой тезис об общих корнях Украины и России. 

По некоторым свидетельствам, Трамп, смущенный этими аргументами, неоднократно повышал голос, и в какой-то момент даже пригрозил покинуть саммит. Запланированный совместный обед, на котором должны были обсуждаться экономические проекты и более широкая делегация, отменили.

Несмотря на это, встреча завершилась без конкретного соглашения. В переговорах не состоялся договоренный режим прекращения огня, условия Трампа относительно новых санкций оставались отдаленными, а позиция США изменилась – от общих заявлений о прекращении огня до готовности рассматривать более жесткие шаги в поддержку Украины. В частности, сообщается о давлении на европейских союзников относительно использования замороженных российских активов и увеличения сотрудничества с Украиной в сфере оборонного вооружения.

Зеленский в США переговорил с производителем Patriot и Tomahawk17.10.25, 08:46 • 3180 просмотров

Это изменение курса не было полным: некоторые угрозы Соединенных Штатов остаются на уровне заявлений, без непосредственного выполнения. Но уже после саммита в Анкоридже, говорят аналитики, политика Вашингтона стала заметно более жесткой – и Украина получила сигналы, что США готовы не просто вести переговоры, а применить реальную силу давления на Москву.

Напомним

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если Россия будет продолжать войну. 

Также Трамп подчеркивал, что Россия не хочет завершать войну. Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора Путина прекратить войну в Украине.

Однако вчера, 16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с Путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой «бесславной» войны между РФ и Украиной.

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Аляска
Financial Times
Вашингтон
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Венгрия
Украина