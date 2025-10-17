Трамп на Аляске чуть не покинул встречу, когда Путин начал разводить "исторические" тирады и не захотел мира – FT

Саммит Трампа и Путина в Анкоридже в августе стал переломным моментом в отношении США к войне в Украине – вместо ожидаемого урегулирования в формате прекращения огня, Дональд Трамп оказался под давлением требований Москвы о территориальных уступках Украине. «Историческая» тирада Путина о единой нации, древних князьях и казацких фигурах так настроила дискуссию, что Трамп заговорил громче, едва не покинул переговоры – и заставил изменить курс внешней политики Вашингтона. Об этом говорится в материале Financial Times, пишет УНН.

Детали

Во время августовской встречи на Аляске, там, где два главы государств должны были заключить мирное соглашение, произошла демонстрация силы и исторических нарративов со стороны России.

По данным аналитиков, во время встречи президент США Дональд Трамп надеялся добиться от РФ, возглавляемой Владимиром Путиным, конкретного обязательства по прекращению боевых действий в Украине. Вместо этого Путин категорически отверг все подобные предложения, озвучив жесткие условия: Украина должна капитулировать и отдать контроль над частями Донбасса.

В материале FT говорится о том, что после официальных рукопожатий и улыбок атмосфера изменилась за закрытыми дверями. Путин обратился к историческим событиям и фигурам – от Рюрика и Ярослава Мудрого до Богдана Хмельницкого – чтобы подчеркнуть свой тезис об общих корнях Украины и России.

По некоторым свидетельствам, Трамп, смущенный этими аргументами, неоднократно повышал голос, и в какой-то момент даже пригрозил покинуть саммит. Запланированный совместный обед, на котором должны были обсуждаться экономические проекты и более широкая делегация, отменили.

Несмотря на это, встреча завершилась без конкретного соглашения. В переговорах не состоялся договоренный режим прекращения огня, условия Трампа относительно новых санкций оставались отдаленными, а позиция США изменилась – от общих заявлений о прекращении огня до готовности рассматривать более жесткие шаги в поддержку Украины. В частности, сообщается о давлении на европейских союзников относительно использования замороженных российских активов и увеличения сотрудничества с Украиной в сфере оборонного вооружения.

Это изменение курса не было полным: некоторые угрозы Соединенных Штатов остаются на уровне заявлений, без непосредственного выполнения. Но уже после саммита в Анкоридже, говорят аналитики, политика Вашингтона стала заметно более жесткой – и Украина получила сигналы, что США готовы не просто вести переговоры, а применить реальную силу давления на Москву.

Напомним

16 октября Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с президентом США Дональдом Трампом.

Трамп заявлял, что Зеленский во время встречи в Вашингтоне будет просить Америку о поставках ракет Tomahawk. Отметим, что перед этим, еще 13 октября президент США заявлял, что отправит Украине ракеты Tomahawk, если Россия будет продолжать войну.

Также Трамп подчеркивал, что Россия не хочет завершать войну. Кроме того, на днях Дональд Трамп призвал российского диктатора Путина прекратить войну в Украине.

Однако вчера, 16 октября накануне встречи с Зеленским Трамп провел длительный разговор с Путиным. Трамп заявил, что на следующей неделе состоится встреча команд США и России на высоком уровне. Также он заявил, что встретится с Путиным в Венгрии, чтобы обсудить возможность прекращения этой «бесславной» войны между РФ и Украиной.