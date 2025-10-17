$41.640.12
Ексклюзив
11:59 • 4704 перегляди
Олена Сосєдка: Ми вчилися на практиці, а вони у TikTok. Чому діти знають про гроші більше, ніж ми в їхньому віці?
11:57 • 4134 перегляди
Угорщина повинна виконати ордер МКС на арешт путіна - МЗС Німеччини
11:03 • 10947 перегляди
Активний циклон принесе дощі і похолодання в Україну: прогноз погоди до кінця тижня
Ексклюзив
08:14 • 18365 перегляди
На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом
Ексклюзив
17 жовтня, 07:15 • 42519 перегляди
ШІ у сучасній зброї: чому тема стала актуальною, та які ризики несе
17 жовтня, 05:53 • 27936 перегляди
Ворог втратив 29 тисяч військових за вересень: Сирський про зрив весняно-літньої наступальної кампанії рф
16 жовтня, 21:15 • 58664 перегляди
"Нам вони потрібні також": Трамп зробив заяву стосовно передачі Україні ракет Tomahawk
16 жовтня, 19:40 • 61266 перегляди
Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Дональдом Трампом
16 жовтня, 17:21 • 43119 перегляди
Трамп зустрінеться із путіним у Будапешті
Ексклюзив
16 жовтня, 15:34 • 42911 перегляди
Коли сила професіоналів зустрічається з мужністю ветеранів: історія об'єднання ФК "Металіст 1925" і АМП ФК "Незламні"
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT

Київ • УНН

 • 1194 перегляди

Під час зустрічі на Алясці російський диктатор путін не захотів миру в Україні, натомість він почав розповідати про "єдину націю" з українцями, тому Дональд Трамп ледь не покинув зустріч та підвищував кілька разів голос.

Трамп на Алясці ледь не покинув зустріч, коли путін почав розводити "історичні" тиради та не захотів миру – FT

Саміт Трампа та путіна в Анкориджі в серпні став переломним моментом у ставленні США до війни в Україні – замість очікуваного врегулювання у форматі припинення вогню, Дональд Трамп опинився під тиском вимог москви про територіальні поступки України. "Історична" тирада путіна про єдину націю, стародавніх князів та козацькі постаті так налаштувала дискусію, що Трамп заговорив голосніше, ледь не покинув переговори – і змусив змінити курс зовнішньої політики Вашингтона. Про це йдеться у матеріалі Financial Times, пише УНН.

Деталі

Під час серпневої зустрічі на Алясці, там, де двоє голів держав мали б укласти мирну угоду, відбулась демонстрація сили та історичних наративів зі сторони росії. 

За даними аналітиків, під час зустрічі у президент США Дональд Трамп сподівався домогтись від рф, очолюваної володимиром путіним, конкретного зобов’язання щодо припинення бойових дій в Україні. Натомість путін категорично відкинув усі подібні пропозиції, озвучивши жорсткі умови: Україна має капітулювати і віддати контроль над частинами Донбасу.

На що розраховує Україна?: член комітету з нацбезпеки про можливість надання Tomahawk на тлі зустрічі Зеленського з Трампом17.10.25, 11:14 • 18370 переглядiв

У матеріалі FT йдеться про те, що після офіційних рукостискань та усмішок атмосфера змінилась за зачиненими дверима. путін звернувся до історичних подій та постатей – від Рюрика і Ярослава Мудрого до Богдана Хмельницького – щоб підкреслити свою тезу про спільне коріння України і росії. 

За деякими свідченнями, Трамп, збентежений цими аргументами, неодноразово підвищував голос, і в якийсь момент навіть пригрозив залишити саміт. Запланований спільний обід, на якому мали обговорюватись економічні проєкти та ширша делегація, скасували.

Попри це, зустріч завершилась без конкретної угоди. У переговорах не відбувся домовлений режим припинення вогню, умови Трампа щодо нових санкцій залишались віддаленими, а позиція США змінилася – від загальних заяв про припинення вогню до готовності розглядати більш жорсткі кроки на підтримку України. Зокрема, повідомляється про тиск на європейських союзників щодо використання заморожених російських активів та збільшення співпраці з Україною у сфері оборонного озброєння.

Трамп і Зеленський обговорять у Білому домі у п'ятницю питання Tomahawk для України - Axios14.10.25, 08:30 • 3934 перегляди

Ця зміна курсу не була повною: деякі загрози Сполучених Штатів залишаються на рівні заяв, без безпосереднього виконання. Але вже після саміту в Анкориджі, кажуть аналітики, політика Вашингтона стала помітно більш жорсткою – і Україна отримала сигнали, що США готові не просто вести переговори, а застосувати реальну силу тиску на москву.

Нагадаємо

16 жовтня Президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для переговорів із президентом США Дональдом Трампом.

Трамп заявляв, що Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні проситиме Америку про постачання ракет Tomahawk. Зазначимо, що перед цим, ще 13 жовтня президент США заявляв, що відправить Україні ракети Tomahawk, якщо росія продовжуватиме війну. 

Також Трамп наголошував, що росія не хоче завершувати війну. Окрім того, днями Дональд Трамп закликав російського диктатора путіна припинити війну в Україні.

Проте вчора, 16 жовтня на передодні зустрічі з Зеленським Трамп провів тривалу розмову з путіним. Трамп заявив, що наступного тижня відбудеться зустріч команд США та росії на високому рівні. Також він заявив, що зустрінеться з путіним в Угорщині, щоб обговорити можливість припинення цієї "безславної" війни між рф та Україною.

Зеленський у США переговорив з виробником Patriot та Tomahawk17.10.25, 08:46 • 3210 переглядiв

Степан Гафтко

