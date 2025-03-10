Трамп может изменить условия военной поддержки для союзников в Тихом океане - СМИ
Киев • УНН
Администрация Трампа готовит новые требования по безопасности и торговле для Японии, Южной Кореи и Тайваня. США могут требовать больше средств за размещение войск и угрожают их выводом.
Президент США Дональд Трамп сделал то, что аналитики называют "предварительным предупреждением" Японии и Южной Корее. Соединенные Штаты указывают, что "больше не обязаны защищать Японию, Южную Корею или Тайвань", считает исследователь Токийского университета.
Передает УНН со ссылкой на South China Morning Post.
США предупредят ближайших союзников Вашингтона в западной части Тихого океана - Южную Корею, Японию, Тайвань - о новых требованиях по безопасности и торговле.
В первую очередь речь идет о Токио и Сеуле. Ожидается, что Трамп потребует от Южной Кореи и Японии выплатить большие суммы за войска США, размещенные на их территориях. Администрация Белого дома может угрожать выводом войск, если новые условия не будут выполнены.
Наиболее важное, что следует отметить из его комментариев, - это то, что Соединенные Штаты больше не намерены защищать Японию, Южную Корею или Тайвань
В интервью изданию "This Week in Asia" специалист также отметил:
"Если вы чиновник в японском правительстве и все еще верите в безопасность под защитой США, то вы принадлежите к тем людям, которые также верят, что [Трамп] был верным во всех своих браках", - сказал он.
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Дополнение
Дональд Трамп пока отказывается сказать, будут ли США защищать Тайвань от нападения со стороны материкового Китая.
Напомним
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