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Пожежа на АЕС Мааньшань: що сталося на найпотужнішій станції Тайваню

Київ • УНН

 • 23776 перегляди

На атомній електростанції Мааньшань у Тайвані сталася пожежа за 50 метрів від основного обладнання. Вогонь був швидко локалізований, станція продовжує працювати у звичайному режимі без загрози безпеці.

Пожежа на АЕС Мааньшань: що сталося на найпотужнішій станції Тайваню

У четвер на атомній електростанції Мааньшань, що на півдні Тайваню, сталася пожежа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Вогонь був локалізований. За словами представників енергетичної компанії, ситуація не створила жодної загрози для безпеки.

Пожежа виникла за 50 метрів від основного обладнання станції, однак вона не вплинула на виробництво електроенергії. На станції запевняють, що робота продовжується у звичному режимі, і всі процеси залишаються під контролем.

Додамо

Атомна електростанція Мааншан, що є третьою на Тайвані, була збудована починаючи з 1978 року, а перший енергоблок почав працювати вже у 1984 році. Станція має два реактори типу PWR виробництва Westinghouse, кожен з яких забезпечує потужність у 951 МВт, що в сумі дає загальну потужність станції – 1902 МВт.

У XXI столітті виникла ідея про будівництво нових енергоблоків на АЕС Мааншан. Однак, через внутрішні суперечки щодо розвитку атомної енергетики в країні, а також проблеми з незапущеною АЕС Лунгмень, компанія вирішила відкласти ці плани на невизначений термін. Зниження попиту на кваліфікованих працівників призвело до того, що частина атомників вирушила до Китаю в пошуках роботи.

Спалахнула пожежа на французькій атомній електростанції 11.02.24, 00:35 • 40326 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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