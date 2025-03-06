Пожежа на АЕС Мааньшань: що сталося на найпотужнішій станції Тайваню

У четвер на атомній електростанції Мааньшань, що на півдні Тайваню, сталася пожежа. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Вогонь був локалізований. За словами представників енергетичної компанії, ситуація не створила жодної загрози для безпеки.

Пожежа виникла за 50 метрів від основного обладнання станції, однак вона не вплинула на виробництво електроенергії. На станції запевняють, що робота продовжується у звичному режимі, і всі процеси залишаються під контролем.

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Атомна електростанція Мааншан, що є третьою на Тайвані, була збудована починаючи з 1978 року, а перший енергоблок почав працювати вже у 1984 році. Станція має два реактори типу PWR виробництва Westinghouse, кожен з яких забезпечує потужність у 951 МВт, що в сумі дає загальну потужність станції – 1902 МВт.

У XXI столітті виникла ідея про будівництво нових енергоблоків на АЕС Мааншан. Однак, через внутрішні суперечки щодо розвитку атомної енергетики в країні, а також проблеми з незапущеною АЕС Лунгмень, компанія вирішила відкласти ці плани на невизначений термін. Зниження попиту на кваліфікованих працівників призвело до того, що частина атомників вирушила до Китаю в пошуках роботи.

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