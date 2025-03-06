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Пожар на АЭС Мааньшань: что произошло на самой мощной станции Тайваня

Киев • УНН

 • 23716 просмотра

На атомной электростанции Мааньшань на Тайване произошел пожар в 50 метрах от основного оборудования. Пламя было быстро локализовано, станция продолжает работать в обычном режиме без угрозы безопасности.

Пожар на АЭС Мааньшань: что произошло на самой мощной станции Тайваня

В четвер на атомной электростанции Мааньшань, что на юге Тайваня, произошел пожар. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Огонь был локализован. По словам представителей энергетической компании, ситуация не создала никакой угрозы для безопасности.

Пожар возник в 50 метрах от основного оборудования станции, однако он не повлиял на производство электроэнергии. На станции уверяют, что работа продолжается в обычном режиме, и все процессы остаются под контролем.

Добавим

Атомная электростанция Мааншань, которая является третьей на Тайване, была построена начиная с 1978 года, а первый энергоблок начал работать уже в 1984 году. Станция имеет два реактора типа PWR производства Westinghouse, каждый из которых обеспечивает мощность в 951 МВт, что в сумме дает общую мощность станции – 1902 МВт.

В XXI веке возникла идея о строительстве новых энергоблоков на АЭС Мааншань. Однако, из-за внутренних разногласий по поводу развития атомной энергетики в стране, а также проблем с незапущенной АЭС Лунгмэнь, компания решила отложить эти планы на неопределенный срок. Снижение спроса на квалифицированных работников привело к тому, что часть атомщиков отправилась в Китай в поисках работы.

Вспыхнул пожар на французской атомной электростанции11.02.24, 00:35 • 40325 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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