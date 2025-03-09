Трамп уклонился от вопроса о России и назвал Зеленского "неблагодарным"
Киев • УНН
В интервью Fox News Трамп не дал прямого ответа относительно ослабления давления на Россию. Бывший президент США также раскритиковал Зеленского и политику Байдена в отношении поддержки Украины.
В интервью Fox News Дональд Трамп уклонился от ответа о преданности России. Также президент-республиканец назвал украинского лидера "неблагодарным".
Передает УНН с ссылкой на Fox News и Independent.
Ведущая программы на Fox News спросила Трампа о его отношении к утверждениям, в которых указывается, что глава Белого дома ослабляет политическое давление на Россию. В вопросе также обращалось внимание на то, что пресс-секретарь Кремля Песков заявил в последние дни, что политика США "меняется", чтобы полностью "совпадать с позицией российского правительства".
Никто не был жестче по отношению к России, чем Дональд Трамп.. Я остановил "Северный поток" – до меня никто и не задумывался это сделать, его спокойно продолжали строить. .. Я ввел санкции против России, именно я дал "Джавелины" против России. Я был очень жестким, но хорошо общался с Путиным
Трамп также ответил на вопрос ведущей Марии Бартирамо о его встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
Трамп повторил, что, по его мнению, Зеленский не был "благодарным", и добавил, что "забрал конфету у ребенка" - так он охарактеризовал политику администрации Байдена по военной и политической поддержке украинских военных в борьбе против агрессии РФ.
Напомним
Трамп приватно заявил, что соглашения о добыче полезных ископаемых недостаточно для восстановления помощи США Украине. Он требует от Зеленского уступок по оккупированным территориям и проведения выборов.
США и Франция обсудили мирные переговоры по Украине в Саудовской Аравии08.03.25, 03:45 • 108794 просмотра