В інтерв'ю Fox News, Дональд Трамп ухилився від відповіді про відданість росії. Також президент-республіканець назвав українського лідера "невдячним".

Передає УНН із посисланням на Fox News та Independent.

Ведуча програми на Fox News запитала Трампа про його відношення до тверджень, в яких вказується що глава Білого дому послаблює політичний тиск на росію. У питанні зверталась увага й на те, що речник Кремля пєсков заявив в останні дні, що політика США "змінюється", щоб повністю "збігатися з позицією російського уряду".

Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп.. Я зупинив "Північний потік" – до мене ніхто і не задумувався це зробити, його спокійно продовжували будувати. .. Я запровадив санкції проти Росії, саме я дав "Джавеліни" проти Росії. Я був дуже жорстким, але добре спілкувався з Путіним