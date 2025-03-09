Трамп ухилився від питання про росію та назвав Зеленського "невдячним"
Київ • УНН
В інтерв'ю Fox News Трамп не дав прямої відповіді щодо послаблення тиску на росію. Колишній президент США також розкритикував Зеленського та політику Байдена щодо підтримки України.
В інтерв'ю Fox News, Дональд Трамп ухилився від відповіді про відданість росії. Також президент-республіканець назвав українського лідера "невдячним".
Передає УНН із посисланням на Fox News та Independent.
Ведуча програми на Fox News запитала Трампа про його відношення до тверджень, в яких вказується що глава Білого дому послаблює політичний тиск на росію. У питанні зверталась увага й на те, що речник Кремля пєсков заявив в останні дні, що політика США "змінюється", щоб повністю "збігатися з позицією російського уряду".
Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп.. Я зупинив "Північний потік" – до мене ніхто і не задумувався це зробити, його спокійно продовжували будувати. .. Я запровадив санкції проти Росії, саме я дав "Джавеліни" проти Росії. Я був дуже жорстким, але добре спілкувався з Путіним
Трамп також відповів на питання ведучої Марії Бартіромо щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі.
Трамп повторив, що, на його думку, Зеленський не був "вдячним", і додав, що "забрав цукерку у дитини" - так він охарактеризував політику адміністрації Байдена щодо військової та політичної підтримки українських військових у боротьбі проти агресії рф.
Нагадаємо
Трамп приватно заявив, що угоди про видобуток копалин недостатньо для відновлення допомоги США Україні. Він вимагає від Зеленського поступок щодо окупованих територій та проведення виборів.
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