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Трамп ухилився від питання про росію та назвав Зеленського "невдячним"

Київ • УНН

 • 36398 перегляди

В інтерв'ю Fox News Трамп не дав прямої відповіді щодо послаблення тиску на росію. Колишній президент США також розкритикував Зеленського та політику Байдена щодо підтримки України.

Трамп ухилився від питання про росію та назвав Зеленського "невдячним"

В інтерв'ю Fox News, Дональд Трамп ухилився від відповіді про відданість росії. Також президент-республіканець назвав українського лідера "невдячним".

Передає УНН із посисланням на Fox News та Independent.

Ведуча програми на Fox News запитала Трампа про його відношення до тверджень, в яких вказується що глава Білого дому послаблює політичний тиск на росію. У питанні зверталась увага й на те, що речник Кремля пєсков заявив в останні дні, що політика США "змінюється", щоб повністю "збігатися з позицією російського уряду".

Ніхто не був жорсткішим щодо Росії, ніж Дональд Трамп.. Я зупинив "Північний потік" – до мене ніхто і не задумувався це зробити, його спокійно продовжували будувати. .. Я запровадив санкції проти Росії, саме я дав "Джавеліни" проти Росії. Я був дуже жорстким, але добре спілкувався з Путіним

- заявив у відповідь президент США.

Трамп також відповів на питання ведучої Марії Бартіромо щодо його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі.

Трамп повторив, що, на його думку, Зеленський не був "вдячним", і додав, що "забрав цукерку у дитини" - так він охарактеризував політику адміністрації Байдена щодо військової та політичної підтримки українських військових у боротьбі проти агресії рф.

Нагадаємо

Трамп приватно заявив, що угоди про видобуток копалин недостатньо для відновлення допомоги США Україні. Він вимагає від Зеленського поступок щодо окупованих територій та проведення виборів.

США та Франція обговорили мирні переговори щодо України в Саудівській Аравії08.03.25, 03:45 • 108795 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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