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Прем'єр Японії прокоментував суперечку Трампа та Зеленського

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба прокоментував емоційну дискусію між лідерами США та України. Він закликав до дипломатичного вирішення конфліктів та підкреслив важливість взаєморозуміння між країнами.

Прем'єр Японії прокоментував суперечку Трампа та Зеленського

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що обговорення між президентами США та України стало емоційним і не сприяло досягненню миру. Він підкреслив важливість дипломатії, терпіння та співчуття для розв'язання конфліктів. Про це інформує NHK, передає УНН.

Деталі

Ісібa підкреслив, що дипломатія повинна бути основним інструментом вирішення конфліктів, а не збройна риторика чи емоційні суперечки. На його думку, важливо використовувати терпіння та розуміння, щоб знайти спільний шлях до миру, який буде в інтересах усіх учасників.

Прем'єр Японії також зазначив, що, на його погляд, як Трамп, так і Зеленський мають спільну мету — досягнення миру в найкоротші терміни. Він висловив сподівання, що їхня співпраця буде побудована на основі взаємного розуміння і дипломатичних зусиль, а не на зростаючих суперечках.

Ісібa додав, що Японія, як член "Великої сімки", зробить усе можливе, щоб сприяти збереженню стабільності та миру в міжнародних відносинах. Він підкреслив важливість уникнення поглиблення розбіжностей між США та Україною, а також між країнами групи "Великої сімки", аби не порушити баланс і не допустити подальшої ескалації напруженості в глобальному масштабі.

Після перепалки в Овальному кабінеті йдуть розмови про прискорення з самітом Трампа і путіна - CNN03.03.25, 08:59 • 38649 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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