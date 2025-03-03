Прем'єр Японії прокоментував суперечку Трампа та Зеленського

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що обговорення між президентами США та України стало емоційним і не сприяло досягненню миру. Він підкреслив важливість дипломатії, терпіння та співчуття для розв'язання конфліктів. Про це інформує NHK, передає УНН.

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Ісібa підкреслив, що дипломатія повинна бути основним інструментом вирішення конфліктів, а не збройна риторика чи емоційні суперечки. На його думку, важливо використовувати терпіння та розуміння, щоб знайти спільний шлях до миру, який буде в інтересах усіх учасників.

Прем'єр Японії також зазначив, що, на його погляд, як Трамп, так і Зеленський мають спільну мету — досягнення миру в найкоротші терміни. Він висловив сподівання, що їхня співпраця буде побудована на основі взаємного розуміння і дипломатичних зусиль, а не на зростаючих суперечках.

Ісібa додав, що Японія, як член "Великої сімки", зробить усе можливе, щоб сприяти збереженню стабільності та миру в міжнародних відносинах. Він підкреслив важливість уникнення поглиблення розбіжностей між США та Україною, а також між країнами групи "Великої сімки", аби не порушити баланс і не допустити подальшої ескалації напруженості в глобальному масштабі.

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