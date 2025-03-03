Премьер Японии прокомментировал спор Трампа и Зеленского
Киев • УНН
Премьер-министр Японии Сигеру Исиба прокомментировал эмоциональную дискуссию между лидерами США и Украины. Он призвал к дипломатическому решению конфликтов и подчеркнул важность взаимопонимания между странами.
Премьер-министр Японии Сигеру Исиба заявил, что обсуждение между президентами США и Украины стало эмоциональным и не способствовало достижению мира. Он подчеркнул важность дипломатии, терпения и сострадания для решения конфликтов. Об этом информирует NHK, передает УНН.
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Исиба подчеркнул, что дипломатия должна быть основным инструментом решения конфликтов, а не вооруженная риторика или эмоциональные споры. По его мнению, важно использовать терпение и понимание, чтобы найти общий путь к миру, который будет в интересах всех участников.
Премьер Японии также отметил, что, на его взгляд, как Трамп, так и Зеленский имеют общую цель - достижение мира в кратчайшие сроки. Он выразил надежду, что их сотрудничество будет построено на основе взаимного понимания и дипломатических усилий, а не на растущих спорах.
Исиба добавил, что Япония, как член «Большой семерки», сделает все возможное, чтобы способствовать сохранению стабильности и мира в международных отношениях. Он подчеркнул важность избежания углубления разногласий между США и Украиной, а также между странами группы «Большой семерки», чтобы не нарушить баланс и не допустить дальнейшей эскалации напряженности в глобальном масштабе.
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