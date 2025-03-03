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После перепалки в Овальном кабинете идут разговоры об ускорении с саммитом Трампа и путина - CNN

Киев • УНН

 • 38645 просмотра

После перепалки в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом москва надеется на быстрое восстановление американо-российских отношений. Готовится новый раунд переговоров между Рубио и лавровым в регионе Персидского залива.

После перепалки в Овальном кабинете идут разговоры об ускорении с саммитом Трампа и путина - CNN

После перепалки в Овальном кабинете идут разговоры об ускорении с саммитом президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина, а также готовится новый раунд переговоров между США и рф, вероятно, в регионе Персидского залива, сообщает CNN, пишет УНН.

Детали

После перепалки в Овальном кабинете Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа, "независимо от того, было ли это организовано или нет, москва, которая с радостью отреагировала на перепалку в Белом доме, теперь ожидает, что переговоры, направленные на восстановление американско-российских отношений, продолжатся, даже ускорятся, в ближайшие недели", пишет CNN.

"Публично ничего не объявлено. Но в частном порядке ведутся разговоры о том, что саммит Трампа и путина, который всегда был на карте, теперь ускоряется", - говорится в публикации.

Как сообщается, в москве также "возобновился оптимизм" относительно того, что "сложные переговоры по прекращению войны в Украине теперь отойдут на второй план по сравнению с целым рядом потенциально прибыльных американско-российских экономических сделок, которые уже рассматриваются за закрытыми дверями".

CNN стало известно, что после встречи в Эр-Рияде в Саудовской Аравии госсекретаря США Марко Рубио и главы мид рф сергея лаврова "сейчас ведется подготовка ко второму раунду переговоров, который вскоре состоится, возможно, также в государстве Персидского залива".

США и рф договорились о новой встрече после переговоров в Стамбуле28.02.25, 09:23 • 24868 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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