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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36822 перегляди

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Після перепалки в Овальному кабінеті йдуть розмови про прискорення з самітом Трампа і путіна - CNN

Київ • УНН

 • 38649 перегляди

Після перепалки в Овальному кабінеті між Зеленським і Трампом москва сподівається на швидке відновлення американсько-російських відносин. Готується новий раунд переговорів між Рубіо та лавровим у регіоні Перської затоки.

Після перепалки в Овальному кабінеті йдуть розмови про прискорення з самітом Трампа і путіна - CNN

Після перепалки в Овальному кабінеті йдуть розмови про прискорення з самітом президент США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, а також готується новий раунд переговорів між США та рф, імовірно, у регіоні Перської затоки, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Після перепалки в Овальному кабінеті Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, "незалежно від того, чи було це організовано чи ні, москва, яка з радістю відреагувала на перепалку у Білому домі, тепер очікує, що переговори, спрямовані на відновлення американсько-російських відносин, продовжаться, навіть прискоряться, найближчими тижнями", пише CNN.

"Публічно нічого не оголошено. Але в приватному порядку ведуться розмови про те, що саміт Трампа і путіна, яка завжди була на карті, тепер прискорюється", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, у москві також "відновився оптимізм" щодо того, що "складні переговори щодо припинення війни в Україні тепер відійдуть на другий план у порівнянні з цілою низкою потенційно прибуткових американсько-російських економічних угод, які вже розглядаються за закритими дверима".

CNN стало відомо, що після зустрічі в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії держсекретаря США Марко Рубіо та голови мзс рф сергія лаврова "зараз ведеться підготовка до другого раунду переговорів, який невдовзі відбудеться, можливо, також у державі Перської затоки".

США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі28.02.25, 09:23 • 24874 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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Ер-Ріяд
Дональд Трамп
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