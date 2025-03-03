Після перепалки в Овальному кабінеті йдуть розмови про прискорення з самітом Трампа і путіна - CNN

Після перепалки в Овальному кабінеті йдуть розмови про прискорення з самітом президент США Дональда Трампа і російського диктатора володимира путіна, а також готується новий раунд переговорів між США та рф, імовірно, у регіоні Перської затоки, повідомляє CNN, пише УНН.

Деталі

Після перепалки в Овальному кабінеті Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, "незалежно від того, чи було це організовано чи ні, москва, яка з радістю відреагувала на перепалку у Білому домі, тепер очікує, що переговори, спрямовані на відновлення американсько-російських відносин, продовжаться, навіть прискоряться, найближчими тижнями", пише CNN.

"Публічно нічого не оголошено. Але в приватному порядку ведуться розмови про те, що саміт Трампа і путіна, яка завжди була на карті, тепер прискорюється", - ідеться у публікації.

Як повідомляється, у москві також "відновився оптимізм" щодо того, що "складні переговори щодо припинення війни в Україні тепер відійдуть на другий план у порівнянні з цілою низкою потенційно прибуткових американсько-російських економічних угод, які вже розглядаються за закритими дверима".

CNN стало відомо, що після зустрічі в Ер-Ріяді в Саудівській Аравії держсекретаря США Марко Рубіо та голови мзс рф сергія лаврова "зараз ведеться підготовка до другого раунду переговорів, який невдовзі відбудеться, можливо, також у державі Перської затоки".

США та рф домовились про нову зустріч після переговорів у Стамбулі