Трамп може змінити умови військової підтримки для союзників у Тихому океані - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп зробив те, що аналітики називають "попереднім попередженням" Японії і Південній Кореї. Сполучені Штати вказують, що "більше не зобов’язані захищати Японію, Південну Корею чи Тайвань", вважає дослідник Токійського університету.

Передає УНН із посиланням на South China Morning Post.

США попередять найближчих союзників Вашингтона в західній частині Тихого океану - Південну Корею, Японію, Тайвань - про нові вимоги щодо безпеки і торгівлі.

Впершу чергу ідеться про Токіо, і Сеул. Очікується, що Трамп вимагатиме від Південної Кореї та Японії сплати більших коштів за війська США, що розміщені на їхніх територіях. Адміністрація Білого дому може погрожувати виведенням військ, якщо нові умови не будуть виконані.

Найважливіше, що слід зазначити з його коментарів, - це те, що Сполучені Штати більше не мають наміру захищати Японію, Південну Корею або Тайвань - сказав Роберт Дюжаррік, співдиректор Інституту сучасних азіатських досліджень у токійському кампусі Університету Темпл.

В інтерв'ю виданню "This Week in Asia" фахівець також зазначив:

"Якщо ви чиновник в японському уряді і все ще вірите в безпекову парасольку США, то ви належите до тих людей, які також вірять, що [Трамп] був вірним у всіх своїх шлюбах", - сказав він.

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Доповнення

Дональд Трамп поки відмовляється сказати, чи будуть США захищати Тайвань від нападу на материкового Китаю.

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