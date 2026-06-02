Трамп лично попросил Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине – СМИ
Трамп в Пекине призвал Си Цзиньпина использовать влияние на Москву для завершения войны. Он просил содействовать прямым переговорам Зеленского и Путина.
Президент США Дональд Трамп во время саммита в Пекине лично обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь прекратить войну в Украине. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, пишет УНН.
Детали
По их словам, Трамп заявил Си, что переговорный процесс между Россией и Украиной зашел в тупик, и призвал Пекин использовать свое влияние на Москву. Американский президент, в частности, просил китайского лидера способствовать возобновлению прямых переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Вашингтон рассчитывает на влияние Пекина
Как отмечают собеседники, обращение Трампа свидетельствует о стремлении США привлечь Китай к урегулированию конфликта, который длится уже пятый год.
После возвращения в Белый дом Трамп сделал завершение войны в Украине одним из ключевых приоритетов своей внешней политики.
Подробности реакции Си Цзиньпина на просьбу американского президента на данный момент не разглашаются. В то же время Китай продолжает позиционировать себя как потенциальный посредник в урегулировании российско-украинской войны, сохраняя тесные политические и экономические связи с Москвой.
