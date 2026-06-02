Трамп лично попросил Си Цзиньпина помочь завершить войну в Украине – СМИ

Президент США Дональд Трамп во время саммита в Пекине лично обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с просьбой помочь прекратить войну в Украине. Об этом сообщают источники, знакомые с ходом переговоров, пишет УНН.

Детали

По их словам, Трамп заявил Си, что переговорный процесс между Россией и Украиной зашел в тупик, и призвал Пекин использовать свое влияние на Москву. Американский президент, в частности, просил китайского лидера способствовать возобновлению прямых переговоров между Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вашингтон рассчитывает на влияние Пекина

Как отмечают собеседники, обращение Трампа свидетельствует о стремлении США привлечь Китай к урегулированию конфликта, который длится уже пятый год.

После возвращения в Белый дом Трамп сделал завершение войны в Украине одним из ключевых приоритетов своей внешней политики.

Подробности реакции Си Цзиньпина на просьбу американского президента на данный момент не разглашаются. В то же время Китай продолжает позиционировать себя как потенциальный посредник в урегулировании российско-украинской войны, сохраняя тесные политические и экономические связи с Москвой.

