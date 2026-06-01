Посланники президента США в ближайшее время посетят Киев - Буданов

$44.270.0051.550.12
ukenru
16:47 • 8810 просмотра
Буданов анонсировал новый обмен военнопленными в ближайшее время
Эксклюзив
15:17 • 18329 просмотра
Сложнейшая акушерская патология: где в столице спасают женщин с врастанием плаценты
Эксклюзив
1 июня, 13:39 • 18420 просмотра
Украина строит новую «килл-зону» для России — как middle strike-дроны могут изменить ход войны
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 50518 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 09:18 • 40127 просмотра
Из-за жалоб клиники сайт StopOdrex заблокировали в четвертый раз, а историй от бывших пациентов стало еще больше
1 июня, 07:11 • 42992 просмотра
ЕС рассматривает исключение мужчин призывного возраста из временной защиты для украинцев - СМИ
Эксклюзив
31 мая, 11:09 • 59989 просмотра
Астрологический прогноз 1–7 июня 2026 года: лето открывает окно возможностей
31 мая, 08:34 • 94462 просмотра
Силы обороны поразили Саратовский НПЗ и ряд военных объектов в РФ – Генштаб
31 мая, 07:49 • 69772 просмотра
рф за неделю атаковала Украину 2300 дронами и 1500 авиабомбами, Германия передала IRIS-T – ЗеленскийVideo
Эксклюзив
30 мая, 15:10 • 145339 просмотра
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селахPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+13°
1.2м/с
58%
751мм
Популярные новости
Армия рф нанесла прямой удар по больнице в Конотопе — мэр1 июня, 12:10 • 6426 просмотра
В россии заговорили о завершении войны для спасения экономики – Reuters1 июня, 12:20 • 61179 просмотра
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 10430 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 18091 просмотра
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 14062 просмотра
публикации
“Буковина” — чемпион, “Черноморец” возвращается в УПЛ, “Ворскла” исчезает с футбольной карты — итоги Первой лигиVideo15:01 • 14081 просмотра
Почему возникает першение в горле и когда стоит обратиться к врачу1 июня, 14:14 • 18114 просмотра
Коррупционный скандал в БЭБ: в Раде призывают проверить законность открытых уголовных дел
Эксклюзив
1 июня, 12:19 • 50518 просмотра
Бронирование, тарифы, выплаты ВПЛ, трудовые книжки и образование: что изменилось для украинцев с 1 июня1 июня, 10:10 • 57373 просмотра
Новые правила бронирования работников в 2026 году: что изменится для бизнеса с 1 июня и кого коснутся нововведения31 мая, 09:14 • 72952 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Кирилл Буданов
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Ливан
Израиль
Реклама
УНН Lite
HBO официально объявило о завершении "Эйфории" после третьего сезона1 июня, 13:59 • 10446 просмотра
Певица Алина Гросу окрестила сына, а крестной стала Ирина БилыкPhoto1 июня, 09:04 • 52513 просмотра
Фанаты убеждены, что Джейкоб Элорди станет следующим Джеймсом БондомVideo30 мая, 19:53 • 48789 просмотра
Таисию Повалий приговорили к 12 годам заключения29 мая, 11:05 • 68560 просмотра
Туристы протерли дыру в мозаике на "счастливом месте" быка в Милане - её реставрируютPhoto29 мая, 08:39 • 82582 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Truth Social
The New York Times
Дипломатка

Посланники президента США в ближайшее время посетят Киев - Буданов

Киев • УНН

 • 552 просмотра

Кирилл Буданов подтвердил ожидание визита американской делегации в Украину и россию. Переговоры с участием США продолжаются и не зашли в тупик.

Посланники президента США в ближайшее время посетят Киев - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает визита американской делегации в ближайшее время, передает УНН

Ждем сейчас визита американской делегации. Я все, что могу сказать — подтверждаю все это, и мы все готовимся к этой встрече 

— сказал Буданов. 

Он добавил, что посланники подтвердили свои планы прибыть в ближайшее время не только в Киев, но и в москву.

Международные кампании Трампа в тупике. В рф не заинтересованы в визитах посланников из США для мирных переговоров - СМИ01.06.26, 18:45 • 3322 просмотра

Также, по словам Буданова, переговоры между рф и Украиной при участии США не находятся в тупике. 

Что касается переговорного процесса: я никогда не говорил, что он в тупике, и продолжаю стоять на этом мнении. Определенные процессы идут, вы правы, они, скажем так, не совсем публичные 

— добавил Буданов. 

Напомним 

Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит россию, заявил посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев. 

Павел Башинский

Война в УкраинеПолитика
Выборы в США
Война в Украине
Владимир Путин
Стив Уиткофф
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Соединённые Штаты
Украина
Киев