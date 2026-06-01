Посланники президента США в ближайшее время посетят Киев - Буданов
Киев • УНН
Кирилл Буданов подтвердил ожидание визита американской делегации в Украину и россию. Переговоры с участием США продолжаются и не зашли в тупик.
Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает визита американской делегации в ближайшее время, передает УНН.
Ждем сейчас визита американской делегации. Я все, что могу сказать — подтверждаю все это, и мы все готовимся к этой встрече
Он добавил, что посланники подтвердили свои планы прибыть в ближайшее время не только в Киев, но и в москву.
Также, по словам Буданова, переговоры между рф и Украиной при участии США не находятся в тупике.
Что касается переговорного процесса: я никогда не говорил, что он в тупике, и продолжаю стоять на этом мнении. Определенные процессы идут, вы правы, они, скажем так, не совсем публичные
Напомним
Посланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф посетит россию, заявил посланник главы кремля владимира путина кирилл дмитриев.