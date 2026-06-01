Посланники президента США в ближайшее время посетят Киев - Буданов

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина ожидает визита американской делегации в ближайшее время, передает УНН.

Ждем сейчас визита американской делегации. Я все, что могу сказать — подтверждаю все это, и мы все готовимся к этой встрече

Он добавил, что посланники подтвердили свои планы прибыть в ближайшее время не только в Киев, но и в москву.

Также, по словам Буданова, переговоры между рф и Украиной при участии США не находятся в тупике.

Что касается переговорного процесса: я никогда не говорил, что он в тупике, и продолжаю стоять на этом мнении. Определенные процессы идут, вы правы, они, скажем так, не совсем публичные