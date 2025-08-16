Трамп и путин встретились "как друзья" - западные СМИ
Киев • УНН
Западные СМИ, в частности Reuters, CNN и The New York Times, описали встречу Дональда Трампа с владимиром путиным на Аляске как очень теплую и дружескую. NBC подчеркнуло контраст со встречей Трампа и Зеленского.
Западные СМИ описали встречу президента Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным как дружескую, передает УНН.
Детали
Reuters так пишет о языке тела президентов: "Трамп и путин поприветствовали друг друга как старые друзья, сказать, что их прием был теплым, было бы почти преуменьшением. Двое мужчин пожали друг другу руки и прикоснулись друг к другу в знак явной привязанности".
CNN: "Пока что язык тела на пятничном саммите был совсем не холодным. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз хлопал в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе пошли к лимузину Трампа".
Издание The New York Times подчеркнуло, что Трамп устроил путину множество приветственных мероприятий, когда тот прибыл в США: военный пролет, красную дорожку, президентское рукопожатие и частную поездку вместе в президентском лимузине.
NBC назвало их встречу теплой и упомянуло скандальную встречу Трампа с Президентом Владимиром Зеленским.
Казалось бы, теплое приветствие Трампа с путиным резко контрастирует с чрезвычайным столкновением Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля
"Исторический жест": путин отказался от Aurus, чтобы ехать вместе с Трампом в лимузине15.08.2025, 23:33 • 996 просмотров
Дополнение
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходят в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.
Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.
Люди проводят митинг в поддержку Украины возле военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где продолжается встреча между Трампом и путиным.