Трамп и путин встретились "как друзья" - западные СМИ

Западные СМИ описали встречу президента Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным как дружескую, передает УНН.

Детали

Reuters так пишет о языке тела президентов: "Трамп и путин поприветствовали друг друга как старые друзья, сказать, что их прием был теплым, было бы почти преуменьшением. Двое мужчин пожали друг другу руки и прикоснулись друг к другу в знак явной привязанности".

CNN: "Пока что язык тела на пятничном саммите был совсем не холодным. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз хлопал в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе пошли к лимузину Трампа".

Издание The New York Times подчеркнуло, что Трамп устроил путину множество приветственных мероприятий, когда тот прибыл в США: военный пролет, красную дорожку, президентское рукопожатие и частную поездку вместе в президентском лимузине.

NBC назвало их встречу теплой и упомянуло скандальную встречу Трампа с Президентом Владимиром Зеленским.

Казалось бы, теплое приветствие Трампа с путиным резко контрастирует с чрезвычайным столкновением Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля - подчеркнуло NBC.

"Исторический жест": путин отказался от Aurus, чтобы ехать вместе с Трампом в лимузине

Дополнение

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходят в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.

Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.

Люди проводят митинг в поддержку Украины возле военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где продолжается встреча между Трампом и путиным.