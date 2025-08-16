$41.450.06
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 3864 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 7006 просмотра
Трамп и путин встретились на Аляске
18:26 • 13283 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 87405 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 137650 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80105 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 133065 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55252 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50 • 80823 просмотра
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
Трамп и путин встретились "как друзья" - западные СМИ

Киев • УНН

 • 330 просмотра

Западные СМИ, в частности Reuters, CNN и The New York Times, описали встречу Дональда Трампа с владимиром путиным на Аляске как очень теплую и дружескую. NBC подчеркнуло контраст со встречей Трампа и Зеленского.

Трамп и путин встретились "как друзья" - западные СМИ

Западные СМИ описали встречу президента Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным как дружескую, передает УНН.

Детали

Reuters так пишет о языке тела президентов: "Трамп и путин поприветствовали друг друга как старые друзья, сказать, что их прием был теплым, было бы почти преуменьшением. Двое мужчин пожали друг другу руки и прикоснулись друг к другу в знак явной привязанности".

CNN: "Пока что язык тела на пятничном саммите был совсем не холодным. Когда Путин приближался к Трампу по красной дорожке, президент США несколько раз хлопал в ладоши, приветствуя его на американской земле впервые за 10 лет. Они пожали друг другу руки и вместе пошли к лимузину Трампа".

Издание The New York Times подчеркнуло, что Трамп устроил путину множество приветственных мероприятий, когда тот прибыл в США: военный пролет, красную дорожку, президентское рукопожатие и частную поездку вместе в президентском лимузине.

NBC назвало их встречу теплой и упомянуло скандальную встречу Трампа с Президентом Владимиром Зеленским.

Казалось бы, теплое приветствие Трампа с путиным резко контрастирует с чрезвычайным столкновением Трампа и Зеленского в Белом доме в конце февраля 

- подчеркнуло NBC.

"Исторический жест": путин отказался от Aurus, чтобы ехать вместе с Трампом в лимузине15.08.2025, 23:33 • 996 просмотров

Дополнение

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходят в формате "три на три". 

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.

Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.

Люди проводят митинг в поддержку Украины возле военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где продолжается встреча между Трампом и путиным.

Анна Мурашко

