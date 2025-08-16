Трамп та путін зустрілися "як друзі" - західні ЗМІ

Західні ЗМІ описали зустріч президента Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним, як дружню, передає УНН.

Деталі

Reuters так пише про мову тіла президентів: "Трамп і путін привітали один одного як старі друзі, сказати, що їхній прийом був теплим, було б майже применшенням. Двоє чоловіків потиснули один одному руки й торкнулися один одного на знак явної прихильності".

CNN: "Поки що мова тіла на п'ятничному саміті була зовсім не холодною. Коли Путін наближався до Трампа червоною доріжкою, президент США кілька разів плескав у долоні, вітаючи його на американській землі вперше за 10 років. Вони потиснули один одному руки та разом пішли до лімузина Трампа".

Видання The New York Times підкреслило, що Трамп влаштував путіну безліч привітальних заходів, коли той прибув до США: військовий проліт, червону доріжку, президентське рукостискання та приватну поїздку разом у президентському лімузині.

NBC назвало їх зустріч теплою та згадало скандальну зустріч Трампа із Президентом Володимиром Зеленським.

Здавалося б, тепле привітання Трампа з путіним різко контрастує з надзвичайним зіткненням Трампа та Зеленського в Білому домі наприкінці лютого - підкреслило NBC.

Доповнення

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходять у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Дональд Трамп заявляв, що хоче, щоб перемир'я було досягнуто, додавши, що він буде незадоволений, якщо цього не станеться сьогодні.

Люди проводять мітинг на підтримку України біля військової бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі на Алясці, де триває зустріч між Трампом та путіним.