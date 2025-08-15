Прихильники України проводять мітинг біля військової бази, де триває саміт Трампа та путіна

Люди проводять мітинг на підтримку України біля військової бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі на Алясці, де триває саміт між президентом Дональдом Трампом та лідером кремля володимиром путіни. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.

Деталі

Натовп людей, які висловлюють підтримку Україні, зібрався біля Об'єднаної військової бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.

Багато протестувальників тримають синьо-жовтий прапор України та один великий прапор розміром з парашут синьо-жовтого кольору з написом "Аляска на боці України".

Доповнення

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходять у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявляв, що хоче, щоб перемир'я було досягнуто, додавши, що він буде незадоволений, якщо цього не станеться сьогодні.

