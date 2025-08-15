$41.450.06
19:11
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
18:26
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
Ексклюзив
15 серпня, 11:14
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
Ексклюзив
15 серпня, 09:59
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
Ексклюзив
15 серпня, 09:48
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
Ексклюзив
15 серпня, 08:34
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
15 серпня, 04:50
Сили оборони України вразили російський порт "Оля" в астраханській області
15 серпня, 03:55
Переговори Трампа з путіним на Алясці: Білий дім оприлюднив розклад зустрічі
15 серпня, 03:09
"Аляска підтримує Україну": в Анкориджі проходить масштабний мітинг напередодні зустрічі Трампа та путінаVideo
Прихильники України проводять мітинг біля військової бази, де триває саміт Трампа та путіна

Київ • УНН

 • 202 перегляди

На Алясці під час саміту Трампа та путіна відбувається мітинг на підтримку України. Протестувальники тримають синьо-жовті прапори та висловлюють підтримку Україні.

Прихильники України проводять мітинг біля військової бази, де триває саміт Трампа та путіна

Люди проводять мітинг на підтримку України біля військової бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі на Алясці, де триває саміт між президентом Дональдом Трампом та лідером кремля володимиром путіни. Про це УНН повідомляє з посиланням на NBC News.

Деталі

Натовп людей, які висловлюють підтримку Україні, зібрався біля Об'єднаної військової бази Елмендорф-Річардсон в Анкориджі.

Багато протестувальників тримають синьо-жовтий прапор України та один великий прапор розміром з парашут синьо-жовтого кольору з написом "Аляска на боці України".

Доповнення

Трамп та путін зустрілись на військовій базі Елмендорф-Річардсон на Алясці.

Вони двічі потисли руки один одному та на одному автомобілі поїхали до місця проведення саміту.

Під час рукостискання з президентом США Дональдом Трампом журналісти задали путіну питання: "Пане президент путін, ви припините вбивати мирних жителів України?".

На це російський диктатор вдав, що не почув запитання. Він посміхнувся, зробив здивоване обличчя і жестом показав, що або не розуміє, або не чує те, що йому кажуть.

Переговори проходять у форматі "три на три".

З американського боку, окрім Дональда Трампа, присутні держсекретар США Марко Рубіо і спеціальний представник президента США Стів Віткофф. З російського боку міністр закордонних справ рф лавров та помічник путіна ушаков.

Нагадаємо

Дональд Трамп заявляв, що хоче, щоб перемир'я було досягнуто, додавши, що він буде незадоволений, якщо цього не станеться сьогодні.

Союзники США будуть "стривожені" візуальним рядом зустрічі Трампа та путіна - журналіст15.08.25, 23:12 • 406 переглядiв

Анна Мурашко

