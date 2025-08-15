Сторонники Украины проводят митинг возле военной базы, где проходит саммит Трампа и Путина

$41.450.06
19:11
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
18:26
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
15 августа, 04:50
Силы обороны Украины поразили российский порт "Оля" в астраханской области
15 августа, 03:55
Переговоры Трампа с Путиным на Аляске: Белый дом обнародовал расписание встречи
15 августа, 03:09
«Аляска поддерживает Украину»: в Анкоридже проходит масштабный митинг накануне встречи Трампа и ПутинаVideo
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28
Для саммита на Аляске открыты "все варианты", включая то, что Трамп может внезапно уйти - CNN15 августа, 11:58
Трамп вылетел на Аляску для переговоров с путинымPhoto15 августа, 12:08
В Днепре прогремел взрыв на фоне баллистической угрозы: в городе заметили столб дымаPhoto15 августа, 13:34
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15:36
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Андрей Пышный
Украина
Аляска
Соединённые Штаты
Белый дом
Европа
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39
Беспилотный летательный аппарат
Гривна
Поезд
Lockheed Martin F-22 Raptor
Пистолет

Сторонники Украины проводят митинг возле военной базы, где проходит саммит Трампа и Путина

Киев • УНН

 • 10 просмотра

На Аляске во время саммита Трампа и Путина проходит митинг в поддержку Украины. Протестующие держат сине-желтые флаги и выражают поддержку Украине.

Сторонники Украины проводят митинг возле военной базы, где проходит саммит Трампа и Путина

Люди проводят митинг в поддержку Украины возле военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где проходит саммит между президентом Дональдом Трампом и лидером кремля владимиром путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.

Детали

Толпа людей, выражающих поддержку Украине, собралась возле Объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.

Многие протестующие держат сине-желтый флаг Украины и один большой флаг размером с парашют сине-желтого цвета с надписью "Аляска на стороне Украины".

Дополнение

Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.

Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.

Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".

На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.

Переговоры проходят в формате "три на три".

С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.

Напомним

Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.

Союзники США будут "встревожены" визуальным рядом встречи Трампа и путина - журналист15.08.25, 23:12

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина