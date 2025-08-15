Сторонники Украины проводят митинг возле военной базы, где проходит саммит Трампа и Путина
Киев • УНН
На Аляске во время саммита Трампа и Путина проходит митинг в поддержку Украины. Протестующие держат сине-желтые флаги и выражают поддержку Украине.
Люди проводят митинг в поддержку Украины возле военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже на Аляске, где проходит саммит между президентом Дональдом Трампом и лидером кремля владимиром путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на NBC News.
Детали
Толпа людей, выражающих поддержку Украине, собралась возле Объединенной военной базы Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
Многие протестующие держат сине-желтый флаг Украины и один большой флаг размером с парашют сине-желтого цвета с надписью "Аляска на стороне Украины".
Дополнение
Трамп и путин встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске.
Они дважды пожали руки друг другу и на одном автомобиле поехали к месту проведения саммита.
Во время рукопожатия с президентом США Дональдом Трампом журналисты задали путину вопрос: "Господин президент путин, вы прекратите убивать мирных жителей Украины?".
На это российский диктатор сделал вид, что не услышал вопроса. Он улыбнулся, сделал удивленное лицо и жестом показал, что либо не понимает, либо не слышит то, что ему говорят.
Переговоры проходят в формате "три на три".
С американской стороны, кроме Дональда Трампа, присутствуют госсекретарь США Марко Рубио и специальный представитель президента США Стив Уиткофф. С российской стороны министр иностранных дел рф лавров и помощник путина ушаков.
Напомним
Дональд Трамп заявлял, что хочет, чтобы перемирие было достигнуто, добавив, что он будет недоволен, если этого не произойдет сегодня.
Союзники США будут "встревожены" визуальным рядом встречи Трампа и путина - журналист15.08.25, 23:12 • 262 просмотра