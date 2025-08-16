Трамп и путин покидают Аляску
Киев • УНН
путин и Трамп покидают Аляску после переговоров. Трамп отменил обед с российской делегацией.
российский диктатор владимир путин покидает Аляску, чтобы вернуться в рф. Президент Дональд Трамп возвращается в Вашингтон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.
Детали
Путин вернулся в аэропорт после переговоров с Дональдом Трампом. Он поднялся по трапу своего самолета и готов вернуться в россию.
Трамп также сел на борт Air Force One, чтобы вернуться в Вашингтон. Он прибыл в аэропорт всего через несколько минут после того, как российский президент сел на борт своего самолета, чтобы вылететь из Анкориджа, Аляска.
Дополнение
Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".
российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.
Путин также заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США. Кроме того, Путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске.
Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершилась. Запланированный обед между американской и российской делегациями был отменен.