Трамп и путин покидают Аляску

$41.450.06
48.440.21
ukenru
23:06 • 5522 просмотра
Мы не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения пока нет: Трамп о переговорах с путиным
20:15 • 12014 просмотра
Британия разместит войска в Украине в течение недели после прекращения огня - The Telegraph
20:08 • 13259 просмотра
Переговоры на Аляске: США рассматривают санкции против нефтяных гигантов рф для прекращения войны
19:11 • 12651 просмотра
Трамп и путин встретились на АляскеPhoto
15 августа, 18:26 • 16906 просмотра
Украинские военные остановили продвижение врага на Покровском направлении: зачищены семь населенных пунктов
15 августа, 11:40 • 90309 просмотра
Макрон и Зеленский переговорили перед саммитом Трампа и путина, договорились о встрече после Аляски
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 141692 просмотра
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 09:59 • 80952 просмотра
Нардеп Владимир Крейденко: сохранение и развитие отечественного авиапрома - вопрос национального суверенитета и технологической независимости
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 135793 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 08:34 • 55514 просмотра
Судьи отступили от собственной практики Верховного Суда при рассмотрении дела банка "Конкорд" - экс-судья
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+15°
0м/с
77%
754мм
Популярные новости
Враг ударил по центру Сум, вспыхнул масштабный пожар15 августа, 14:48 • 8220 просмотра
Самолет путина вылетел из Магадана и через несколько часов приземлится в АнкориджеPhoto15 августа, 15:36 • 14554 просмотра
Авария пассажирского поезда на Закарпатье: рейс отправился до конечной станции Солотвино15 августа, 16:28 • 9456 просмотра
Трамп "будет недоволен", если перемирие не будет достигнуто сегодня15 августа, 16:49 • 10887 просмотра
Будет "трудно переварить": европейский дипломат отреагировал на красную дорожку для путина на Аляске18:39 • 13573 просмотра
публикации
Взяточник во власти: как Кузьминых избегает приговора, живет за счет налогоплательщиков и продвигает инициативы, невыгодные украинцам
Эксклюзив
15 августа, 11:14 • 141689 просмотра
Ми-8 уничтожают дроны рф, а их ремонт будет контролировать компания из орбиты российского ОПК – в чью пользу это решение?15 августа, 10:28 • 128906 просмотра
Не будет переломной: политолог назвал возможные сценарии встречи Трампа и путина
Эксклюзив
15 августа, 09:48 • 135792 просмотра
Праздничный стол на Успение Богородицы: подборка проверенных рецептов пироговPhoto15 августа, 07:14 • 155626 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 241885 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Марко Рубио
Стив Уиткофф
Владимир Зеленский
Марк Уорнер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Аляска
Украина
Белый дом
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 99912 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 182415 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 129256 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 144496 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 190866 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
Нью-Йорк Таймс
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Northrop Grumman B-2 Spirit

Трамп и путин покидают Аляску

Киев • УНН

 • 206 просмотра

путин и Трамп покидают Аляску после переговоров. Трамп отменил обед с российской делегацией.

Трамп и путин покидают Аляску

российский диктатор владимир путин покидает Аляску, чтобы вернуться в рф. Президент Дональд Трамп возвращается в Вашингтон. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Sky News.

Детали

Путин вернулся в аэропорт после переговоров с Дональдом Трампом. Он поднялся по трапу своего самолета и готов вернуться в россию.

Трамп также сел на борт Air Force One, чтобы вернуться в Вашингтон. Он прибыл в аэропорт всего через несколько минут после того, как российский президент сел на борт своего самолета, чтобы вылететь из Анкориджа, Аляска.

Дополнение

Трамп заявлял, что во время переговоров с российским диктатором владимиром путиным "не смогли найти полного взаимопонимания, соглашения о прекращении огня в Украине пока нет".

российский диктатор владимир путин сказал, что имеет отличный контакт с Дональдом Трампом и заявил о некой договоренности, которая поможет выстроить путь к миру в Украине.

Путин также заявил, что договоренности с Трампом станут отправной точкой для деловых отношений с США. Кроме того, Путин пригласил президента США Дональда Трампа в москву по итогам встречи на Аляске.

Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина на Аляске завершилась. Запланированный обед между американской и российской делегациями был отменен.

Анна Мурашко

политикаНовости Мира
Владимир Путин
Аляска
Самолет президента США
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина