Трамп та путін покидають Аляску

російський диктатор володимир путін покидає Аляску, щоб повернутися у рф. Президент Дональд Трамп повертається у Вашингтон. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

путін повернувся в аеропорт після переговорів з Дональдом Трампом. Він піднявся сходами свого літака й готовий повернутися до росії.

Трамп також сів на борт Air Force One, щоб повернутися до Вашингтона. Він прибув до аеропорту лише через кілька хвилин після того, як російський президент сів на борт свого літака, щоб вилетіти з Анкориджа, Аляска.

Доповнення

Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США. Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершилась. Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.