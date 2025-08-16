$41.450.06
23:06
Ми не змогли знайти повного порозуміння, угоди поки немає: Трамп про переговори із путіним
20:15 • 12298 перегляди
Британія розмістить війська в Україні протягом тижня після припинення вогню - The Telegraph
20:08 • 13506 перегляди
Переговори на Алясці: США розглядають санкції проти нафтових гігантів рф для припинення війни
19:11 • 12876 перегляди
Трамп та путін зустрілись на АлясціPhoto
15 серпня, 18:26 • 17104 перегляди
Українські військові зупинили просування ворога на Покровському напрямку: зачищено сім населених пунктів
15 серпня, 11:40 • 90414 перегляди
Макрон і Зеленський переговорили перед самітом Трампа та путіна, домовилися про зустріч після Аляски
15 серпня, 11:14 • 141913 перегляди
Хабарник у владі: як Кузьміних уникає вироку, живе за кошт платників податків і просуває ініціативи невигідні українцям
15 серпня, 09:59 • 80976 перегляди
Нардеп Володимир Крейденко: збереження й розвиток вітчизняного авіапрому - питання національного суверенітету та технологічної незалежності
15 серпня, 09:48 • 135956 перегляди
Не буде переломною: політолог назвав можливі сценарії зустрічі Трампа та путіна
15 серпня, 08:34 • 55522 перегляди
Судді відступили від власної практики Верховного Суду під час розгляду справи банку "Конкорд" - екссуддя
Трамп та путін покидають Аляску

Київ • УНН

 392 перегляди

путін і Трамп залишають Аляску після переговорів. Трамп скасував обід з російською делегацією.

Трамп та путін покидають Аляску

російський диктатор володимир путін покидає Аляску, щоб повернутися у рф. Президент Дональд Трамп повертається у Вашингтон. Про це УНН повідомляє з посиланням на Sky News.

Деталі

путін повернувся в аеропорт після переговорів з Дональдом Трампом. Він піднявся сходами свого літака й готовий повернутися до росії.

Трамп також сів на борт Air Force One, щоб повернутися до Вашингтона. Він прибув до аеропорту лише через кілька хвилин після того, як російський президент сів на борт свого літака, щоб вилетіти з Анкориджа, Аляска.

Доповнення

Трамп заявляв, що під час перемовин із російським диктатором володимиром путіним "не змогли знайти повного порозуміння, угоди щодо припинення вогню в Україні поки немає".

російський диктатор володимир путін сказав, що має чудовий контакт з Дональдом Трампом й заявив про якусь домовленість, яка допоможе вибудувати шлях до миру в Україні.

путін також заявив, що домовленості з Трампом стануть відправною точкою для бізнесових відносин з США. Окрім того, путін запросив президента США Дональда Трампа в москву за підсумками зустрічі на Алясці.

Зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна на Алясці завершилась. Запланований обід між американською та російською делегаціями був скасований.

Анна Мурашко

