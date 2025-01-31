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Трамп чистит ФБР: топ-чиновникам приказали уйти в отставку

Трамп чистит ФБР: топ-чиновникам приказали уйти в отставку

Киев  •  УНН

 • 2274 просмотра

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Нескольким высокопоставленным чиновникам ФБР, назначенным Кристофером Рэем, приказали уйти в отставку или на пенсию. Изменения коснулись около пяти «исполнительных помощников директоров», которые занимаются ключевыми расследованиями.

Нескольким высокопоставленным чиновникам ФБР, которых на руководящие должности назначил бывший директор Кристофер Рэй, в четверг приказали уйти в отставку или на пенсию. Если они этого не сделают, их понизят в должности или переведут на другие должности.

Об этом сообщил NBC News один действующий и трое бывших должностных лиц бюро, передает УНН.

Чистка коснулась примерно полдесятка «исполнительных помощников директоров» - это одни из самых высоких руководителей ФБР, которые занимаются расследованием уголовных дел, вопросов национальной безопасности и киберпреступности. Они являются госслужащими, которые получили должности не из-за политического назначения, поэтому их не могут уволить без законных оснований.

Действующий чиновник ФБР заявил NBC News, что эти кадровые изменения «вызовут огромные перебои» в работе бюро. В то же время бывший чиновник, который общается с людьми в ФБР, отметил, что среди сотрудников царит сильное недовольство, ведь уволенные не имеют никакого отношения к политике. ФБР отказалось комментировать кадровые решения, о которых впервые сообщило CNN.

Позиция президента США Трампа заключается в том, что война в Украине должна завершиться, и завершиться переговорами - Рубио31.01.25, 10:13 • 8334 просмотра

Кристофер Рэй, которого Дональд Трамп назначил директором ФБР в 2017 году на 10-летний срок, подал в отставку в конце правления администрации Байдена. Ротации в ФБР происходят на фоне массовых увольнений в первые 10 дней новой администрации Трампа.

На прошлой неделе Трамп уволил 18 генеральных инспекторов, в том числе внутренних аудиторов Госдепа, Пентагона, Министерства труда и Министерства здравоохранения США. Он оправдал эти увольнения так: «Некоторые из них были несправедливыми или не выполняли своих обязанностей должным образом».

Администрация Трампа также уволила юристовв  Министерстве юстиции, которые занимались делами против него, что вызвало опасения относительно его намерений расправиться с теми, кто критиковал его действия.

Трамп начал кампанию массовой депортации нелегальных иммигрантов в США24.01.25, 12:06 • 35106 просмотров

Трамп уже определился с новым главой ФБР - им должен стать Каш Патель. Во время слушаний в Сенате в четверг Патель заявил, что в случае его утверждения бюро «не будет осуществлять карательных мер».

Напомним,

Специальный прокурор США Джек Смит, который вел федеральные дела против Трампа об отмене результатов выборов президента 2020 года и неправомерном обращении с секретными документами, подал в отставку из Министерства юстиции. 

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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