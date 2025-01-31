Позиция президента США Трампа заключается в том, что война в Украине должна завершиться, и завершиться переговорами - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что война России и Украины зашла в тупик, поэтому позиция президента США Дональда Трампа заключается в том, что война должна завершиться, и завершиться переговорами.

Об этом Рубио заявил в интервью журналистке Мегин Келли, передает УНН.

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Как заявил Рубио, США считает, что Путин сделал ужасное вторжение в Украину, делал ужасные вещи, но сейчас ситуация «нечестная» в отношении Украины, которая заключается в том, что «мы каким-то образом убедили людей поверить в то, что Украина сможет не просто победить Россию, а уничтожить ее, отбросить назад - к тому, как выглядел мир в 2012 или 2014 годах, до того, как россияне взяли Крым». Он подчеркнул, что на самом деле сейчас «Украина отброшена на 100 лет назад».

Их энергетическая сеть уничтожается. Я имею в виду, что кому-то придется оплачивать все эти восстановительные работы постфактум. И вы знаете, сколько украинцев покинули Украину, живут сейчас в других странах, и, возможно, никогда не вернутся? Я имею в виду, это их будущее. И в этом отношении оно находится под угрозой. Точка зрения президента (Дональда Трампа - ред.) заключается в том, что это длительный конфликт, и его нужно прекратить сейчас. Необходимо начать переговоры, и в любом случае обеим сторонам придется от чего-то отказаться

По его словам, это будет дипломатическая жесткая работа, но обе стороны должны что-то дать друг другу.

Наша цель заключается в том, что этот конфликт должен закончиться, и он должен закончиться таким образом, чтобы длительным миром. Это тупик, затяжной конфликт и, возможно, даже хуже, чем тупик, - конфликт, в котором Украина постепенно разрушается и теряет все больше и больше территорий. Поэтому этот конфликт необходимо прекратить