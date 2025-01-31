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Позиція президента США Трампа полягає в тому, що війна в Україні має завершитися, і завершитися переговорами - Рубіо

Позиція президента США Трампа полягає в тому, що війна в Україні має завершитися, і завершитися переговорами - Рубіо

Київ • УНН

 • 35602 перегляди

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що війна в Україні зайшла в глухий кут і має завершитися переговорами. За його словами, це позиція Дональда Трампа, і обом сторонам доведеться йти на поступки.

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що війна росії та України зайшла в глухий кут, тому позиція президента США Дональда Трампа полягає в тому, що війна має завершитися, і завершитися переговорами.

Про це Рубіо заявив в інтерв’ю журналістці Мегін Келлі, передає УНН.

Деталі

Як заявив Рубіо, США вважає, що путін зробив жахливе вторгнення в Україну, робив жахливі речі, але наразі ситуація "нечесна" щодо України, яка полягає в тому, що "ми якимось чином переконали людей повірити в те, що Україна зможе не просто перемогти росію, а знищити її, відкинути назад - до того, який вигляд мав світ у 2012 або 2014 роках, до того, як росіяни взяли Крим". Він наголосив, що насправді зараз "Україна відкинута на 100 років назад".

Їхня енергетична мережа знищується. Я маю на увазі, що комусь доведеться оплачувати всі ці відновлювальні роботи постфактум. І ви знаєте, скільки українців залишили Україну, живуть зараз в інших країнах, і, можливо, ніколи не повернуться? Я маю на увазі, це їхнє майбутнє. І в цьому відношенні воно перебуває під загрозою. Точка зору президента (Дональда Трампа - ред.) полягає в тому, що це тривалий конфлікт, і його потрібно припинити зараз. Необхідно почати переговори, і в будь-якому разі обом сторонам доведеться від чогось відмовитися

- сказав Рубіо.

За його словами, це буде дипломатична жорстка робота, але обидві сторони повинні щось дати одна одній.

Наша мета полягає в тому, що цей конфлікт має закінчитися, і він має закінчитися таким чином, щоб тривалим миром. Це глухий кут, затяжний конфлікт і, можливо, навіть гірший, ніж глухий кут, - конфлікт, у якому Україна поступово руйнується і втрачає все більше і більше територій. Тому цей конфлікт необхідно припинити

- додав Рубіо.

Нагадаємо

Кремль сигналізує про зусилля, спрямовані на те, щоб змусити президента США Дональда Трампа погодитися з вимогами правителя росії володимира путіна і позиціонувати себе як рівного Трампу на міжнародній арені.

Павло Башинський

Павло Башинський

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