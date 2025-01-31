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Трамп чистить ФБР: топчиновникам наказали піти у відставку

Трамп чистить ФБР: топчиновникам наказали піти у відставку

Київ • УНН

 • 29571 перегляди

Кільком високопосадовцям ФБР, призначеним Крістофером Реєм, наказали піти у відставку або на пенсію. Зміни торкнулися близько п'яти "виконавчих помічників директорів", які займаються ключовими розслідуваннями.

Кільком високопосадовцям ФБР, яких на керівні посади призначив колишній директор Крістофер Рей, у четвер наказали піти у відставку або на пенсію. Якщо вони цього не зроблять, їх понизять у посаді або переведуть на інші посади.

Про це повідомив NBC News один чинний та троє колишніх посадовців бюро, передає УНН.

Чистка торкнулася приблизно пів десятка "виконавчих помічників директорів" — це одні з найвищих керівників ФБР, які займаються розслідуванням кримінальних справ, питань національної безпеки та кіберзлочинності. Вони є держслужбовцями, які отримали посади не через політичне призначення, тому їх не можуть звільнити без законних підстав.

Чинний посадовець ФБР заявив NBC News, що ці кадрові зміни "спричинять величезні перебої" в роботі бюро. Водночас колишній посадовець, який спілкується з людьми у ФБР, зазначив, що серед співробітників панує сильне невдоволення, адже звільнені не мають жодного стосунку до політики. ФБР відмовилося коментувати кадрові рішення, про які вперше повідомило CNN.

Позиція президента США Трампа полягає в тому, що війна в Україні має завершитися, і завершитися переговорами - Рубіо31.01.25, 10:13 • 35602 перегляди

Крістофер Рей, якого Дональд Трамп призначив директором ФБР у 2017 році на 10-річний термін, подав у відставку наприкінці правління адміністрації Байдена. Ротації у ФБР відбуваються на тлі масових звільнень у перші 10 днів нової адміністрації Трампа.

Минулого тижня Трамп звільнив 18 генеральних інспекторів, зокрема внутрішніх аудиторів Держдепу, Пентагону, Міністерства праці та Міністерства охорони здоров'я США. Він виправдав ці звільнення так:"Деякі з них були несправедливими або не виконували своїх обов’язків належним чином".

Адміністрація Трампа також звільнила юристів у  Міністерстві юстиції, які займалися справами проти нього, що викликало побоювання щодо його намірів розправитися з тими, хто критикував його дії.

Трамп розпочав кампанію масової депортації нелегальних іммігрантів у США24.01.25, 12:06 • 35601 перегляд

Трамп уже визначився з новим очільником ФБР — ним має стати Каш Патель. Під час слухань у Сенаті в четвер Патель заявив, що у разі його затвердження бюро "не здійснюватиме каральних заходів".

Нагадаємо

Спеціальний прокурор США Джек Сміт, який вів федеральні справи проти Трампа про скасування результатів виборів президента 2020 року і неправомірне поводження з секретними документами, подав у відставку з Міністерства юстиції. 

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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