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Трагедия для всей Украины: фоторепортаж последствий ракетного удара по Виннице

Трагедия для всей Украины: фоторепортаж последствий ракетного удара по Виннице

Киев • УНН

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КИЕВ. 15 июля. УНН. Вчера российские оккупанты совершили в Украине очередной теракт, который унес жизни мирных жителей. Рашисты ударили по центру Винницы – погибли 23 человека, среди которых трое детей, за медицинской помощью обратилось 117 человек, повреждено более полусотни зданий и 40 автомобилей. УНН публикует кадры последствий трагедии.

Детали

По последним данным, в результате ракетного удара вс рф по центру Винницы остаются пропавшими без вести 18 человек, количество погибших не изменилось – 23 человека.

Ракетный удар произошел в 11:00, когда в городе был час пик. Среди погибших маленькая девочка Лиза, которая вместе с мамой шла на занятия. Ранее Лиза снялась в новогоднем ролике с участием первой леди страны Елены Зеленской. Мать девочки выжила

В сети обнародовали видеозапись с камер наблюдения, на которой зафиксирован момент ракетного удара.

Оккупанты обстреляли Винницу ракетами "Калибр" 3М-14Е, вес каждой –1770 кг. В общей сложности по Виннице выпустили четыре ракеты, две из них сбила ПВО.

Министр внутренних дел Денис Монастырский заявил, что полиция и Служба безопасности Украины ищут корректировщиков вражеского огня по Виннице. Уже задержаны десятки человек. 

Дополнение

Как отметил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский, день, когда был нанесен ракетный удар по Виннице, в очередной раз доказал, что россия должна быть официально признана государством-террористом.

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