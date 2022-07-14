Армія рф випустила по Вінниці чотири ракети "Калібр". Вага кожної - 1770 кг

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Ракета "Калібр" може огинати рельєфи місцевості, а також уникати відомі ворогу засоби протиповітряної оборони (ППО).

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"Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е. Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети – 6 м. 20 см. Бойова частина – 450 кг", – каже начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України Сергій Гайдиш.

Також, за словами працівника ДСНС, дана ракета має дві системи наведення: перша - повністю автономна, інша - через ГЛОНАСС і GPS.

"Вона ще можливо під час польоту коригується. Над поверхнею моря ракета летить на висоті до 20 м. Над поверхнею землі – можливо від 50 до 180 м, в залежності від відомого ворогу рельєфу місцевості. На підльоті до встановленої цілі ураження ракета знижується на висоту до 20 м", - заявив Гайдиш.

Доповнення

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці. Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 22. Лише шість тіл вдалося ідентифікувати.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові та сліз.