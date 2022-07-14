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НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва
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11:39 • 13890 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

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Армія рф випустила по Вінниці чотири ракети "Калібр". Вага кожної - 1770 кг

Армія рф випустила по Вінниці чотири ракети "Калібр". Вага кожної - 1770 кг

Київ • УНН

 • 305383 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Сьогодні російські військовослужбовці обстріляли Вінницю ракетами "Калібр" 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО, повідомляє Вінницька міська рада, інформує УНН.

Деталі

Ракета "Калібр" може огинати рельєфи місцевості, а також уникати відомі ворогу засоби протиповітряної оборони (ППО).

Цитата

"Після вилучення і проведення первинної ідентифікації елементів боєприпасів було попередньо встановлено, що ракетний удар був завданий двома ракетами типу "Калібр" маркування 3М-14Е. Вага початкова ракети складає 1770 кг. Довжина ракети – 6 м. 20 см. Бойова частина – 450 кг", – каже начальник частини піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України Сергій Гайдиш.

Також, за словами працівника ДСНС, дана ракета має дві системи наведення: перша - повністю автономна, інша - через ГЛОНАСС і GPS.

"Вона ще можливо під час польоту коригується. Над поверхнею моря ракета летить на висоті до 20 м. Над поверхнею землі – можливо від 50 до 180 м, в залежності від відомого ворогу рельєфу місцевості. На підльоті до встановленої цілі ураження ракета знижується на висоту до 20 м", - заявив Гайдиш.

Доповнення 

Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці. Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 22. Лише шість тіл вдалося ідентифікувати.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба пообіцяв притягнення до відповідальності російських воєнних злочинців за кожну краплю української крові та сліз.

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