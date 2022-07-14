Ракетний удар по Вінниці: кількість загиблих зросла до 22
Київ • УНН
КИЇВ. 14 липня. УНН. Кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по центрі Вінниці збільшилася до 22. Лише шість тіл вдалося ідентифікувати. Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, передає УНН.
Деталі
Повідомляється, що станом на 17:00 виявили тіла 22 загиблих. Лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати.
Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Нагадую номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00
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“Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих. Всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб”, – повідомив Клименко.
Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей. Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.
Поліцейські перекрили та взяли під охорону цей район, щоб правоохоронці мали змогу ретельно зібрати необхідні докази воєнних злочинів російської федерації та вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів.
Доповнення
Російські окупанти 14 липня близько 11 години завдали удару по центру Вінниці крилатими ракетами типу "Калібр" з Чорного моря.
У поліції повідомили, що 3 ракети поцілили по Вінниці.
Російські окупанти під час удару по Вінниці влучили по офісній будівлі, медичному центру, у паркувальний майданчик поблизу Будинку побуту "Ювілейний", по Будинку офіцерів та житлах людей.